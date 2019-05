Christian Domínguez arremete contra Karla por prohibir que Isabel se acerque a su hijo

Tras las polémicas declaraciones de Karla Tarazona en contra de Isabel Acevedo, el cumbiambero Christian Domíguez decidió romper su silencio para enviarle un contundente mensaje a la conductora de televisión.

En una conferencia de prensa, el líder de la Gran Orquesta Internacional confirmó que actualmente tiene una relación cordial con Karla Tarazona por el bienestar de su hijo Valentino. "Con las madres de mis hijos me llevo bien, tenemos buena comunicación por ellos. Además, nosotros somos felices de compartir con nuestros hijos", contó.

Sin embargo, cuando le comentaron sobre el hecho de que su expareja haya dicho que sus conversaciones con él llegarían a su fin si su hijo empieza a compartir momentos con la popular Chabelita, el cantante aseveró enfáticamente que ella no es quién para decidir si esto sucederá o no. "Al final eso no lo decide una persona, lo decide el tiempo. Pongo un ejemplo, yo a veces he tenido que hacer cosas que dije que nunca iba hacer", manifestó. El intérprete aseguró que, si en caso decidiera que su hijo se relacione con Isabel Acevedo, le comunicaría esto a su familia previamente.

Christian Domínguez aprovechó para dejar en claro que su romance con Chabelita continúa firme y mejor que nunca al indicar que no se sumaran a la lista de personajes mediáticos que en los últimos días han anunciado sus rupturas. "No pienso en eso (terminar su relación). Estamos concentrados cada uno en lo nuestro y cuando estamos juntos sabemos disfrutar. Lo último que hacemos es pelear", señaló.

Por otro lado, le envió sus mejores deseos al cantante Pedro Loli, quien hace solo unos días se convirtió en padre. "Debe estar contento, súper feliz. Es una bendición porque esos instantes son inolvidables, sobre todo el primer día, el contacto piel a piel es algo que se va a quedar grabado para siempre. Que le vaya súper bien y que sea muy feliz, que lo disfrute", expresó.

Karla Tarazona envía tajante advertencia a Isabel Acevedo

La conductora de televisión Karla Tarazona sorprendió al dar a conocer que está llevando una relación cordial con Christian Domínguez por su hijo Valentino, pero encendió la polémica al indicar que esto terminaría si la bailarina Isabel Acevedo tiene contacto con su pequeño.

"Obviamente hay ciertas cosas que se coordinan directamente y así se está manejando. Tenemos un hijo en común y lo mejor es llevar la fiesta en paz, pero mi fiesta en paz es con él y no con su entorno", enfatizó. "El día en que yo vea a esa mujer parada al lado de mi hijo, se acaban las conversaciones. El papá es él y con él tengo que hablar, si lo va a sacar, compartir o jugar. Los demás no tienen vela en este entierro", sentenció la presentadora.