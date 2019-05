Céline Dion se transforma en 'Rose' de la película Titanic y canta inolvidable hit [VIDEO]

Inolvidable. Céline Dion recreó con James Corden, la escena de Rose y Jack de la película "Titanic". La cantante canadiense fue una pieza fundamental por su hit 'My heart will go on', la canción principal del largometraje.

La cantante participó del programa de James Corden, "The late late show" en el que se realiza el ya clásico 'Carpool karaoke', un segmento donde artistas como Paul McCartney, Madonna y Adele recrearon parte de su música.

La diva y el presentador subieron a la proa del barco en medio de un lago artificial de la ciudad de los casinos y hoteles. Al fiel estilo de la escena de Titanic, Céline Dion lució un abrigo largo, mientras Corden usó una peluca como la cabellera de 'Jack'.

El dúo comenzó a cantar el famoso tema de Titanic, 'My heart will go on', sin duda, uno de los mejores momentos de la película con el escenario de la proa del magestuoso barco.

Incluso al fiel estilo de la escena, Céline Dion lució una réplica del collar de diamantes azul Corazón del Océano, que luego lanzó al mar.

Los personajes interpretados por Kate Winslet y Leonardo Di Caprio se besan, por lo cual, la cantante se atrevió a cumplir el guión y causó furor en los espectadores. Céline Dion y James Corden se besaron mientras el público aplaudía el show.

Hasta hace unos años, Céline Dion era una diva inalcanzable; o más bien, eso parecía ante sus admiradores. Sin embargo, aquella mujer no tenía nada que ver con el personaje de ahora. Después de la muerte de su marido y mánager, René Angélil, la cantante cambió radicalmente de imagen pública.

La intérprete de 51 años no sólo ha demostrado su pasión por la moda sino también por la música tras verla en conciertos, como en el de Lady Gaga, haciendo vibrar el escenario. Y ahora, ha vuelto a entregar un gran show en el 'Carpool Karaoke' de James Corden, en donde demostró que sigue siendo la diva del barco.

Celine Dion canta 'All By Myself'

La pareja condujo hasta llegar finalmente al barco y durante el trayecto, repasó algunos de los éxitos más grandes de Dion, entre ellos "It's All Coming Back to Me Now", "I Drove All Night" y “Because You Loved Me”. También, Corden le enseñó el hit infantil 'Baby Shark', en uno de los momentos más hilarantes del programa.

Pero el tema más resaltante de su repertorio dentro del auto y generó las risas de los espectadores en el siguiente clip.