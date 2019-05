Diego Maradona agrede a la madre de su hijo tras confirmar chats con su exnovia [VIDEO]

Un nuevo escándalo ensombrece la imagen de Diego Armando Maradona. Verónica Ojeda, madre de su hijo de seis años Dieguito Fernando, viajó a México para acompañar al exfutbolista sin una relación sentimental de por medio.

Pese a las fotos del argentino con su familia en las redes sociales donde se muestran felices, no sería esta la realidad que Verónica Ojeda estaría viviendo junto la exestrella del fútbol.

"En este momento ella está regresando al país (Argentina), vivió una situación de suma violencia con Diego Maradona. Después de una pelea, Ojeda se está tomando un avión. No me especifican exactamente qué pasó. Se está volviendo con el nene y sus padres. Me dicen 'se puso muy violenta la situación allá, se pasaron todos los límites tolerables. Va a ser la propia Verónica la que de detalles de toda esta situación'", contó el periodista Daniel Ambrosino en el programa de televisión "Intrusos".

Pero el motivo de la pelea entre Diego Maradona y Verónica Ojeda fue porque ella encontró unos mensajes comprometedores con su expareja, Rocío Oliva.

"Ojeda lo encontró varias veces hablando con ella. Él viene mañana porque se va a operar el hombro con el doctor Batista. Se va a instalar en Nordelta y se queda hasta el 1° de junio, porque acaba de renovar contrato con el Dorados. Todos calculan que va a haber un encuentro con Rocío, y que sigue enamorado", confirmó Jorge Rial, panelista argentino.

Según la propia Ojeda, la relación con Maradona no era de pareja, ella confesó que viajó por el bien de su hijo, Dieguito Fernando. Ahora, el pequeño tendría que abandonar el año escolar a causa del escándalo.

Maradona y su expareja Rocío Oliva

Maradona terminó su relación con Rocío en diciembre del 2018. Ella inició una millonaria demanda por los seis años que estuvieron en pareja en febrero. Sin embargo, el futbolista y la joven de 28 años, estarían a punto de retomar su relación.

Cabe resaltar que Diego Maradona se tatuó el nombre de Rocío, pero tras la ruptura decidió hacerse otro diseño.