Game of Thrones: ¿Quién es Kit Harington y cuál es la historia de 'Jon Snow', su icónico personaje?

Christopher Catesby Harington o Kit Harington, como es popularmente conocido, es un actor británico que se encuentra en los ojos del cine, televisión y espectáculo mundial por su reconocido papel de Jon Snow en la saga de Game of Thrones.

Sin duda, uno de los puntos de despegue en la fama de Kit Harington se da en el año 2011 con el inicio de su icónico personaje en la exitosa serie de HBO, que ha batido todo tipo de records televisivos. Si bien, el actor británico ya había participado en otras producciones, ninguna otra caracterización como la de Jon Snow logró marcar su carrera como ahora.

Actualmente, con 32 años de edad, ocho abriles después y ad portas del fin de Juego de Tronos, Kit Harington ha manifestado recientemente que no quisiera repetir otro personaje como el de Jon Snow, por la importancia y complejidad que implica la caracterización del mismo. Buscará, según comentó, algo más ligero.

Este domingo la exitosa serie llega a su final después de ocho años de impecable producción. Aprovechamos en conocer un poco más sobre Kit Harington, biografía, curiosidades, además de la historia de Jon Snow, el elegido a quedar con el trono de hierro de Game of Thrones.

Biografía de Kit Harington

Kit Harington nació el 26 de diciembre de 1986 en Londres. Se trata de un actor británico con ascendencia noble, siendo descendiente de Sir Richard Harington XII, Sir William Molesworth, Henry Dundas y Carlos II de Inglaterra.

Sus estudios primarios siempre los llevó en Inglaterra, al igual que los cursos de drama y teatro. Ya en el año 2008 se graduó en la Central School of Speech and Drama, dependiente de la Universidad de Londres.

Aunque se dice que alguna vez quiso ser periodista, fotógrafo o corresponsal de fuera, actualmente es una de las más destacadas figuras en el mundo de la televisión y cine de Inglaterra. Tuvo participaciones en recordadas películas que repasaremos a continuación.

Kit Harington. Foto: AFP

Carrera profesional de Kit Harington

Además de su ya conocido protagonismo en Game of Thrones, Kit Harington tuvo destacados papeles en producciones. En 2011 grabó junto a Sean Bean, Adelaide Clemens y Carrie-Anne Moss la secuela de Silent Hill, llamada Silent Hill: Revelation 3D, en la que interpretó a Vincent Carter.

Ya por el año 2014 protagonizó la película Pompeya, interpretando a Milo, un esclavo que se convierte en gladiador que salva a su amada antes del derrumbe de Pompeya. The Death and Life of John F. Donovan junto a Jessica Chastain, Natalie Portman, Kathy Bates y Susan Sarandon, es otra de las oportunidades que tuvo Kit Harington en el mundo del arte.

Adelaide Clemens y Kit Harington, Silent Hill: Revelation 3D

Juegos de Tronos: ¿Quién es Jon Snow?

Nacido en Aegon Targaryen, Jon Snow es el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, el difunto príncipe de Dragonstone.

Aunque Snow creció creyendo ser el hijo bastardo de Lord Eddard Stark, hermano de Lyanna, quien lo adoptó y lo crió en Winterfell, la región del Norte, el pasar de los capítulos terminaron por revelar sus verdaderas raíces.

Snow no tuvo una vida tan desagradable, fue cuidado por sus padres y sus hermanos, y tuvo una educación de nobles. Además, fue entrenado en armas junto a su hermanastro Robb.

Fue en el primer episodio de la temporada final de 'Game of Thrones' cuando se llegó a conocer la verdadera historia de sus orígenes a Jon Snow. Samwell Tarly y Bran Stark reunieron sus conocimientos sobre las raíces.

Game of Thrones nos cuenta que Jon Snow, para escapar del estatus de bastardo, se une a la Guardia de la Noche como una forma de adquirir respeto y honor. Aunque al final de la temporada 5 fue asesinado y todos lo creían muerto, en el segundo capítulo de la siguiente temporada, fue resucitado por la Sacerdotisa Roja Melisandre.

Al ser el hijo legítimo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, Jon Snow se convierte en el verdadero heredero del Trono de Hierro y, además, en el sobrino de Daenerys Targaryen.