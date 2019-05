Adam Levine genera rechazo al lucir irreconocible con radical transformación [VIDEO]

Adam Levine es considerado como uno de los cantantes más famosos del mundo, además logró ser nombrado como el 'Hombre más sexy' gracias a su gran atractivo físico y trabajada figura; sin embargo, el artista de Estados Unidos generó controversia entre sus seguidores al lucir una arriesgada transformación que generó rechazo entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, intérprete de 'Move like Jagger' fue blanco de todo tipo de comentarios al compartir su nueva apariencia al estilo mohicano, ya que se rapó casi todo el cabello y dejó la zona central con una altura de 10 centímetros, generando controversia entre sus seguidores.

El líder de Maroon 5 compartió la imagen sin ningún mensaje; sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y muchos lo increparon por arriesgar tanto a los 40 años, dejando en claro que su look natural era mejor al que mostró en las redes. "No debiste hacerlo", "Eras un hombre muy guapo con tu estilo de siempre", "No hagas eso", fueron algunos comentarios de rechazo entre sus fans.

Actualmente el cantante es uno de los más seguidos de Instagram, ya que cuenta con más de 12 millones 100 mil usuarios que están al pendiente de cada una de sus publicaciones, donde comparte adelantos de su trabajo musical y presencia en el programa The Voice.

Adam Levine inició su carrera en 1994, cuando fundó la banda Kara’s Flower donde sacó solo un disco, llamado The Fourth World. Luego, alcanzó la fama mundial con Maroon 5, con la que alcanzó picos altos en venta con su música.

El show de Maroon 5 en el Super Bowl 2019