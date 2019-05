Los Backstreet Boys lanzan nueva versión de "I Want It That Way" después de 20 años

Los Backstreet Boys regresaron. La banda de chicos que enloqueció a miles de fanáticos en los años noventas retomó su regreso a la música con una nueva versión de "I Want It That Way", una de sus canciones más exitosas.

Recuerdos de adolescencia, es lo que representan los Backstreet Boys para sus seguidores. El album "Millenium" cumple 20 años desde su lanzamiento, por ello, la agrupación estadounidense lanzó la versión acústica de la mejor canción del disco en la plataforma digital, YouTube.

El video ya cuenta con 119.735 reproducciones hasta el momento. El tema "I Want It That Way" logró el éxito tras posicionarse como el número 1 en las listas de reproducción musical en más de 25 países.

A través de un comunicado, los Backstreet Boys expresaron: "Créannos cuando decimos, nadie más se acerca a tener fanáticos tan asombrosos como nosotros. Nunca podríamos decir suficientes 'gracias a ustedes', pero queríamos compartir algo para mostrar lo agradecidos que estamos"

Howie B, miembro de la banda, envió un mensaje a los fans en Twitter: "¡Gracias por todo el amor y el apoyo! Este fue creado especialmente para ustedes y para celebrar juntos nuestros 20 años de Millenium"

Los Backstreet Boys celebró 26 años a principios de este año. Su última presentación fue en Madrid y reunió a más de 15 mil asistentes el concierto, esto como parte de su gira mundial. Aún faltan completar las 70 fechas programadas, según se sabe, es la gira más grade de la 'boy band'.

Las voces de A.J, Howie, Brian, Nick Carter y Kevin se juntan en el disco "Millenium" que obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy. Entre otras canciones famosas están “Larger Than Life” y “Show Me the Meaning of Being Lonely”.

Por otro lado, los usuarios de YouTube escribieron mensajes a la banda que hizo vibrar sus corazones en su adolescencia.

"Siempre de niño los oía y ahora de grande me hacen recordar muy buenos tiempos de mi vida. Sería bueno verlos un día en concierto en vivo. ¡Gracias!", se lee en uno de los comentarios.