Antonio Pavón tras demanda: "Magaly es hipócrita. Quiere ser la abanderada"

Luego que Magaly Medina recibiera el respaldo del Ministerio de la Mujer, Antonio Pavón rompió su silencio en la reciente emisión del programa "Válgame Dios".

El ex de Sheyla Rojas se comunicó desde París para defenderse de los constantes ataques que recibió en redes sociales tras tildar a periodista de "india marginal".

"Yo no soy racista, tengo amigos de todo tipo. Yo no soy racista y eso bien lo sabe Dios", manifestó Antonio Pavón en un enlace telefónico con Rodrigo González y Gigi Mitre.

"A mí me dicen español de 'm', español misio, español de quinta en redes sociales y yo me aguanto", se escudó el torero.

En esa misma línea, el ex de Sheyla Rojas aclaró que la reportera le reclamó por viajar siendo "misio". "Tú misio, encárgate de ver a tu hijo", señaló Pavón que le dijo la redactora web del diario Ojo. "Lo que pasa es que esta es una conversación privada, yo no he hecho esto público. Fue ella (periodista) y Magaly", manifestó.

"Estallé en cólera. Quiero pedirle disculpas a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, fue un comentario privado y esta chica decidió hacerlo público", acotó Antonio Pavón. "Las formas se perdieron, yo sé que está mal lo que hice (...)Yo lo sé, lo admito, el insulto fue horrible, ha sido la peor parte de mí. Pido disculpas", aseveró.

Antes de finalizar la videollamada, Antonio Pavón aprovechó el momento y le dejó un mensaje a Magaly Medina, quien amenazó con tomar acciones legales ante la Fiscalía por acoso y violencia psicológica.

"Quiero decir que Magaly es hipócrita. Se la está agarrando conmigo para ser la abanderada del Perú", sostuvo el ex de Sheyla Rojas.

El español intentó justificarse e indicó que estar harto de tanto insulto por redes sociales, justificación que utilizó para minimizar el hecho.

Antonio Pavón contraataca a Magaly Medina tras denuncia