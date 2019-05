Kylie Jenner es repudiada en redes por presumir carteras hechas con piel de cocodrilo

La empresaria Kylie Jenner es una celebridad que muere por las accesorios lujosos y no esconde su obsesión, pues, cada vez que puede, lo presume en sus redes sociales.

Sin embargo, un detalle ha generado que la socialité se gane miles de críticas, pues, al parecer, a ella poco le importa que los bolsos que usa sean creados con pieles reales de animales.

La hermana menor de Kim Kardashian tiene una clara obsesión por las carteras Brikin, accesorios de lujo, también distribuidos por Louis Vuitton, que están hechos con piel real de cocodrilos de Vietnam.

En uno de los episodios del reality "Keeping up with the Kardashians", Kylie Jenner muestra su gran colección de carteras.

El clip fue extraído y publicado por Rob Banks, activista que denuncia el maltrato animal, sobre todo si lo hacen celebridades.

En el video se muestra a la joven de 21 años hablando y mostrando sus lujosos bolsos, luego aparece cómo torturan y matan a los cocodrilos.

“Estoy harto de las celebridades y su extraña obsesión con las pieles de animales exóticos. Normalmente no publico imágenes de crueldad, pero espero que este video pueda ayudar a que personas como Kylie Jenner abran su corazón a los animales”, escribió en su cuenta de Instagram.

Atacada por PETA

Hace siete años, Kim Kardashian asistió a un evento donde fue atacada de una activista de PETA, quien le lanzó una bolsa de harina a la cabeza mientras la celebridad atendía a la prensa.

"Esto probablemente es lo más loco inesperado y extraño que me ha pasado", contó Kim, quien por muchos años ha sido criticada por usar ropa con piel de animales.

Se tatúa el nombre de su hija

Kylie Jenner publicó en su cuenta de Instagram un video donde se tatuó en el brazo el nombre de su hija Stormi. Quién también se colocó la misma palabra fue su amiga Anastasia Karanikolaou.

Cabe mencionar que el trabajo fue de JonBoy, que también tatuó a Kendall Jenner, Selena Gomez, Sofia Richie, y a Justin Bieber y Hailey Baldwin., que también tatuó a Kendall Jenner, Selena Gomez, Sofia Richie, y a Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Kylie Jenner habla de su obsesión por la carteras