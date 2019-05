Príncipe Harry le dedica emotivas palabras a su hijo Archie [VIDEO]

La semana pasada, Meghan Markle y el príncipe Harry se convirtieron en padres primerizos del pequeño Archie Harrison.

A través de sus redes sociales, el Palacio de Buckingham informó sobre el importante acontecimiento que paralizó el mundo.

"Nos complace anunciar que sus Altezas Reales, el Duque y Duquesa de Sussex, dieron la bienvenida a su hijo primogénito en la madrugada del 6 de mayo de 2019", así inició el comunicado real.

Desde la llegada del baby Sussex, los duques están aprendiendo cada día con la tarea de ser padre. Sin embargo, las obligaciones que giran en torno a la pareja no cesan. El último martes, Harry visitó el Hospital Infantil de Oxford para ver a los niños y charlar con los padres presentes.

El hijo de Lady Di fue abordado por reporteros, quienes no dudaron en preguntarle por su progenitor.

La periodista Amy Scullard habló unos minutos con el duque y ella replicó lo que le comentó. "Dijo que se está acostumbrando al bebé y cómo Archie se ha adaptado a la vida familiar". Y añadió: "Dijo que simplemente se siente parte de la familia y que no puede imaginar la vida sin su hijo".

La visita de Harry al Hospital Infantil de Oxford

El príncipe Harry se reunió con un pequeño paciente llamado Jay, quien le dio al duque un obsequio para Archie.

"Esto es para tu bebé", le dijo el niño, entregándole al príncipe un animal hecho con un globo azul. "Esto es para el bebé. ¡Me encanta!", dijo muy emocionado Harry.

"¿Estás seguro de que quieres darme esto?" ¿Por qué no lo conservas?", le preguntó Harry, a lo que Jay respondió:"No, no lo quiero". Y el príncipe contestó:" Eso es muy dulce. Muchas gracias. Me aseguraré de darle esto a mi pequeño niño. Se llama Archie, y probablemente lo explotará, porque eso es lo que hacen los niños".

Los duques de Cambridge aún no conocen al bebé Archie

Kate Middleton y el príncipe William aún no se han tomado un tiempo para conocer al pequeño Archie.

A días del nacimiento, los duques manifestaron sus deseos de conocer al hijo de Meghan Markle. Sin embargho, el encuentro no se ha concretado.

Según diversos portales, la apretada agenda de William y Kate habría sido el motivo de la tardanza.

Los Duques de Sussex presentan a Archie