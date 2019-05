Eurovisión 2019 EN VIVO: Ver las presentaciones de la segunda semifinal

El jueves 16 de mayo se realizará la segunda semifinal de Eurovisión 2019 en vivo, donde se definirá los últimos 10 participantes que llegarán a la esperada final en Tel Aviv, Israel.

El extravagante concurso anual de Eurovisión empezó el pasado martes 13 de mayo en Tel Aviv, una cita musical que Israel espera poder aprovechar para dar lustre a su imagen pese a los llamados al boicot.

Tel Aviv fue elegida ciudad sede de la edición 2019 tras la victoria de la cantante israelí Netta Barzilai en 2018 en Portugal, con su tema 'Toy' ('Juguete'), inspirado en la campaña #MeToo contra el acoso sexual.

Armenia (Srbuk: Walking Out)

Irlanda (Sarah McTernan: 22)

Moldavia (Anna Odobescu: Stay)

Suiza (Luca Hänni: She Got Me)

Letonia (Carousel: That Night)

Dinamarca (Leonora: Love Is Forever)

Suecia (John Lundvik: Too Late For Love)

Austria (Pænda: Limits)

Croacia (Roko Blazevic: The Dream)

Malta (Michela: Chameleon)

Lituania (Jurijus: Run With The Lions)

Rusia (Sergey Lazarev: Scream)

Albania (Jonida Maliqi: Ktheju tokës)

Noruega (KEiiNO: Spirit In The Sky)

Países Bajos (Duncan Laurence: Arcade)

Macedonia (Tamara Todevska: Proud)

Azerbaijan (Chingiz: Truth)

Horarios para ver la segunda semifinal de Eurovisión 2019

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Qué es el festival Eurovisión 2019?

Presentado por los organizadores como el "mayor espectáculo de entretenimiento televisivo del mundo", el Festival de Eurovisión vio la luz en 1956 y dio a conocer, entre otros, al legendario grupo sueco ABBA.

El certamen europeo fue creciendo a lo largo de los años, incluyendo a más países, como Australia e Israel, miembros de la Unión Europea de Radio-Televisión (UER), que organiza el Festival.

Para algunos, este concurso es el grado máximo del mal gusto. Pero casi 200 millones de telespectadores lo siguen cada año, atraídos por su mezcla de glamour, lentejuelas y extravagantes vestidos.

Madonna en Eurovisión 2019

Según medios de prensa israelíes, los preparativos de la actuación de Madonna se desarrollan sin inconvenientes, con un primer envío que hizo su equipo y que llegó a Tel Aviv el lunes 12 de mayo.

La estrella estadounidense y su séquito de 135 personas (el rapero KoVu, un coro de 40 cantantes, 25 bailarines, técnicos, etc.) tiene previsto llegar el miércoles, dijo la prensa, citando una declaración de Sylvan Adams, un multimillonario canadiense israelí conocido por financiar gran parte del viaje de Madonna a Tel Aviv.

Admiradora de la tradición mística judía de la Cábala, Madonna ha actuado varias veces en Israel.

