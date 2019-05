Cuñada de Paolo Guerrero defiende a Alondra de los fans de Thaísa Leal

Paolo Guerrero y Alondra García Miró sorprendieron a sus millones de fanáticos al retomar su relación y ser captados en una cariñosa situación en Brasil; sin embargo, ambos se han convertido en blanco de críticas de los seguidores de Thaísa Leal, quienes ven con malos ojos su romance. Ante ello, la cuñada del Depredador no dudó en salir al frente y defender a la ojiverde de los contundentes mensajes.

Se trata de Lorena, la cuñada de Paolo Guerrero, quien a través de su cuenta de Instagram ha mostrado la buena relación que mantiene con la ojiverde. Ambas han posado en muchas imágenes y se han dedicado mensajes de cariño, dejando en claro que la familia es muy unida.

Ante ello, los mensajes de los detractores no se hicieron esperar, y muchos no dudaron en increpar a Lorena por preferir a Alondra sobre Thaísa, quien fue la expareja del jugador de la selección. "Espero que como concuñada de Thaisa nunca te hagan lo mismo. Ahora, eres pinky de esa sin respetar dolor ajeno...algún día se volteará la tortilla y Dios no quiera aparezca una ex de tu esposo y se lleve tan bien con Doña Peta, la pregunta es: ¿Te va a gustar?, ¿cómo te vas a sentir? En esta vida, NADA ES SEGURO, así uno tenga 4 o 5 hijos", fue el mensaje de una detractora.

Ante ello, la esposa del 'Coyote' Rivera no se quedó de brazos cruzados, y no dudó en responder con fuerza el ataque, defendiendo su amistad con la popular modelo. "Preciosa, viendo las cosas de fuera son diferentes. Alon fue mi pinky desde el primer día, el cariño que nos tenemos nunca dejó de existir ni nunca perdimos comunicación, por respeto nunca colgamos fotos. Por otro ladro, el cariño entre mi suegra y yo lo cultivamos por años, muy aparte de mis hijas. Se feliz y ten un lindo día", sentenció la cuñada de Paolo Guerrero.

Como se recuerda, hasta el momento la pareja no ha mandado un comunicado afirmando que retomaron la relación; sin embargo, los medios los han captado en comprometedoras situaciones y sus familiares no dudan en hablar de la buena relación que mantienen ambos.

Doña Peta habla sobre cariño a Alondra

El conductor de televisión Ricardo Rondón le hizo una pregunta directa en relación a la amistad que mantiene con Alondra García Miró. Él le expresó si la modelo peruana era su nuera favorita, afirmando con su enunciado que la exchica reality tendría más que una relación amorosa con Paolo Guerrero.

Una nerviosa doña Peta declaró que sí, Alondra es su nuera favorita, y que se ha ganado ese título con la humildad que posee. Tula Rodríguez reforzó la respuesta añadiendo que la ojiverde fue el apoyo incondicional de la familia cuando atravesaron momentos difíciles y dolorosos, como la muerte del hijo del 'Coyote' Rivera.