Sharon Stone revela que sufrió de acoso sexual cuando iniciaba su carrera

La experimentada actriz Sharon Stone habló abiertamente sobre lo difícil que fue para ella iniciar en una industria del cine, que, en ese entonces, estaba dominada por los hombres, especialmente por mentes machistas.

A sus 61 años, la protagonista de la polémica cinta "Bajos instintos" contó detalles sobre el acoso sexual que sufrió cuando inició su carrera como actriz.

"Cuando empecé en este negocio, el término follable se usaba a menudo para decidir si debíamos ser contratadas", aseguró Stone a Vogue Portugal.

"Los directores de los estudios se sentaban alrededor de una mesa grande y discutían si sería posible que cada una de nosotras fuéramos folladas", agregó.

Pese a lo que estaba viviendo, la actriz no dejó que esto la afectara y actúo como mejor creyó conveniente. "Usé mi cerebro para parecer follable. Era lo mejor", confesó.

Asimismo, Sharon manifestó que durante la grabación de la segunda parte de "Bajos instintos" tuvo que enfrentarse a un episodio que aún hoy recuerda. "Para 'Bajos instintos 2' trabajé con un director que me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir sus recomendaciones, y, cuando me negué, no quiso grabarme. Duró semanas".

Con casi cuatro décadas en la industria de Hollywood, Stone se ha convertido es una de las celebridades más combativas en la lucha feminista.

"Las mujeres están empezando a comprender que pueden ser ellas mismas y ya no tienen que comportarse como hombres para tomar el poder o tener valor". Además, siempre ha defendido el derecho salarial de la mujer aunque a pesar de ello admite que sigue cobrando "mucho menos que un hombre".

Posa en topless

Sharon Stone adornó la portada del mes de mayo de la revista Vogue Portugal, para la cual recreó la escena que la catapultó a la fama. Se trata de la famosa secuencia del interrogatorio en "Bajos Instintos" en la que, mientras responde las preguntas de la policía, cruza y descruza las piernas.

Recrea polémica escena

Reneé Zellweger es la protagonista de "Dilema", nueva serie de Netflix sobre tensión sexual. En los afiches promocionales, se le ve a la actriz de Texas recreando la mítica escena de Sharon Stone.