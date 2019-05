Angie Cepeda: “Perú significó todo en mi carrera como actriz”

Angie Cepeda se dio a conocer en nuestro país cuando se convirtió en una de las protagonistas de la telenovela colombiana ‘Las Juanas’ (1997). Un año después vino a Lima por ‘Luz María’, al lado de Christian Meier, que la convirtió en toda una celebridad en Latinoamérica. Desde entonces, nuestro país la adoptó. En 1999 se fue a la selva con el personaje de Olga Arellano ‘La Colombiana’ para la película ‘Pantaleón y las Visitadoras’ (Francisco Lombardi) y luego grabó la telenovela ‘Pobre Diabla’, al lado de Salvador del Solar. El fin de semana la encontramos en Cancún, durante la VI Edición de los Premios Platino, donde nos habló de todo un poco.

- Has filmado una película con Nicolas Cage. Cuéntanos de qué trata.

Si, se trata de ‘Kill Chain’, es una película americana independiente y se rodó en Colombia. No puedo dar muchos detalles, pero la experiencia estuvo muy buena. Tengo un personaje bastante fuerte e interesante, el de una asesina, una mujer arribista, controladora.

- Por cierto, leí que quieres producir.

Así es, tengo unos proyectitos, pero llevan mucho tiempo ¿no? Pero claro, es un camino que me interesa recorrer. Hay una serie que se está avanzando, pero a pasos muy cortos.

- Estás enterada de que en Perú se estrenará la versión teatral musical de ‘Pantaleón y las Visitadoras’.

Si, me contó una amiga, vamos a ver si tengo la oportunidad de verla, ojalá.

- ¿Conoces a Millet Figueroa, quien hará de ‘la brasilera’, la versión de Olga Arellano?

No, no la conozco. Pero seguramente hará un buen trabajo. El personaje es el de un libro, será otra versión de Olga Arellano, no creo que deban haber comparaciones.

- Salvador del Solar, tu compañero en ‘Pantaleón y las Visitadoras’ y ‘Pobre Diabla’, es el actual premier del gobierno peruano. ¿Qué te parece?

Me alegro mucho por él. Salvador es un gran amigo, un hombre maravilloso. Un amigo muy honesto, así que la verdad me alegro mucho que Perú esté contando con él porque es una persona muy inteligente y a mí me da 100% de confianza. Admiro mucho a ‘Salva’.

- ¿Qué proyectos te esperan?

Estoy esperando el estreno de ‘Kill Chain’ y también de ‘El arte de callar’, que hice en Chile para FOX. Además, en preparativos para otra película independiente americana.

- ¿Qué significó Perú en tu carrera como actriz?

Perú significó todo. Me dio muchas alegrías en mi carrera, principalmente por ‘Pantaleón’, porque significó un cambio radical en cuanto a lo que quería como actriz. Fue bonita esa experiencia en la selva con un gran equipo.

- Precisamente por ‘Pantaleón’ muchos te consideran una sex-symbol. ¿Te has sentido así o no te gustan las etiquetas?

No, no me considero un sex-symbol. Y si me dicen un halago, lo tomo como tal. Depende de la foto que me pongan (ríe).

- Tú nunca te lo has creído.

No, no me considero así...ay no sé... ¿Tú te consideras una chica sexy?

- A veces...

¡Esa si es una respuesta! y muy sincera y honesta. Si, a veces, depende del día, de como quieras sentirte. Te pones una ropa específica, unos zapatos altos, te quieres sentir más femenina. O tal vez, otro día, quieres estar más relajada, te pones unos tenis y cualquier trapo encima. Depende de como amanezcas, uno se puede sentir sexy o no.