Game of Thrones: Difunden foto de Emilia Clarke totalmente calva [VIDEO]

Emilia Clarke es la actriz que da vida a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones. La inglesa de 32 años es admirada por sus miles de fans por su talento y su envidiable belleza natural, detalle que la actriz hace alarde en sus distintas redes sociales. Sin embargo, en una reciente publicación de Instagram, la actriz dejó de lado el glamour para mostrarse al natural.

Según se pudo ver en un post de la propia Emilia Clarke, la actriz decidió mostrarse sin ninguna gota de maquillaje y sin su larga cabellera rubia, detalle característico en su personaje.

La actriz de Game of Thrones se mostró totalmente calva, look que Emilia Clarke debe tener para colocarse la peluca de su famoso personaje. "Esto es lo que pasa no solo cuando grabas el episodio 5 de Game of Thrones, sino también cuando lo ves", expresó la inglesa desde su cuenta oficial de Instagram.

Los usuarios de la red social quedaron realmente sorprendidos por el aspecto de la famosa actriz, pero finalmente resaltaron su belleza natural.

"Eres hermosa con o sin maquillaje", "Hasta sin cabello te ves bella", "Siempre tan natural", "Eres realmente increíble", "Te amamos" y "Todos quedamos así por el episodio 5", se pudo leer entre los comentarios.

La fotografía de Emilia Clarke también generó que la imaginación de algunos usuarios saliera a la luz y realizaron hilarantes memes en redes sociales.

Emilia Clarke is bald on Instagram... pic.twitter.com/sI4SPlw0sz — Wes (@Valiantium) 13 de mayo de 2019

Emilia Clarke en Game of Thrones

HBO viene transmitiendo los últimos episodios de Game of Thrones, donde el personaje de Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) sigue vivo.