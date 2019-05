¿Raphael incursionará en el reggaetón a sus 75 años? El español se confiesa [VIDEO]

Raphael es uno de los grandes artistas de la balada romántica, por lo que su incursión en el reggaetón sería sin duda una sorpresa para propios y extraños. El cantante recibirá este domingo 12 de mayo del 2019 el "Premio del Público" en los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

El español se encuentra de gira promocionando su nuevo álbum, sin embargo, señaló que no es el último ni que se acerca el final. " Yo no pretendo dejar un legado, pero se va construyendo. Soy un gran trabajador. No creo que tenga que dejar algo. Tengo una producción enorme a mis espaldas, tremenda tanto de discos como de conciertos y de cine". indica Raphael.

"¿Valores? Bueno, yo creo que soy una buena influencia, soy un chico trabajador, honesto, padre de familia. Soy padre de ocho niños. Soy abuelo y creo que soy una persona profesional como nadie con una voz que no está mal. Puedo ser un ejemplo de algo”, reveló Raphael.

Finalmente, el español habló de la música de moda: "Yo no menosprecio a ningún género, pero ese (el reggaetón) no es lo mío. ¿Quién sabe si me atrevería con el reggaetón? Aunque no es un género para presumir. Con lo que sé de la música por mi trayectoria, eso sí, si tuviera que hacerlo, lo haría como nadie".