Raphael: “En unos años veremos si la música urbana es un ave de paso”

Tiene 75 años, viste de blanco y como solo los grandes, derrocha sencillez en cada paso que da. Raphael llegó a la Riviera Maya, en México, donde recibe halagos de propios y extraños. Su humor se mantiene intacto. Sin pelos en la lengua y delante de más de 300 periodistas de todo el mundo, dice que ‘Roma’ es su película preferida iberoamericana y comenta que la música urbana no le llama la atención. “Prefiero estar por otros caminos. Indudablemente cada época ha tenido cosas muy buenas, regulares, malas. Vamos a ver dentro de unos años qué pasa, si se domestica o es ave de paso”.

El astro español, se encuentra en esta ciudad, donde hoy recibirá el Premio del Público, en los Premios Platino del Cine Iberoamericano; acaba de estrenar un disco hace tres días y se encuentra en una gira que lo mantendrá ocupado hasta el 5 de diciembre. Eso sí, vuelve a decir que no habrá retiro pero tampoco un legado. “Yo no pretendo dejar un legado, pero se va construyendo .Soy un gran trabajador. No creo que tenga que dejar un legado. Tengo una producción enorme a mis espaldas, tremenda tanto de discos como de conciertos y de cine. ¿Legado? Tampoco creo que vaya a dejar un legado, sin embargo, la gente que me ha tenido cierto afecto, cierto cariño a través del tiempo, seguro le hablará bien a sus hijos, a sus nietos. Es un intento de recordarme”.

“¿Valores? Bueno, yo creo que soy una buena influencia, soy un chico trabajador, honesto, padre de familia. Soy padre de ocho niños (el mayor pasa de los 40). Soy abuelo y creo que soy una persona profesional como nadie con una voz que no está mal. Puedo ser un ejemplo de algo”, dice para ser interrumpido por sonoros aplausos.

Con 15 películas, la voz de ‘Yo soy aquel’, dice que le encantaría volver al séptimo arte “Aunque nunca me he ido”, advierte. “No tengo nada firmado, pero sí una exclusiva moral y verbal con Enrique Cerezo (presidente de EGEDA, Entidad de Gestión de Derecho Audiovisual). Hacemos una película cuando quieras -le dice mirando a Cerezo-, pero tengo el problema de las giras, que son permanentes y estoy siempre muy atareado”.

A ello, agrega que de regresar a la pantalla grande tendría que ser con un personaje que deje huella, que sea recordado. “Debería tener un personaje que la gente al salir del cine, lo recuerde por algo, por algún detalle. Entonces, comenta que se ha resistido a una película biográfica. “Tendría que ser una donde se diga la verdad, no se mienta, no inventen. Que respeten. Me niego a que en la televisión hagan mi vida porque ¡a ver qué cosa le inventan!”.

La prensa mexicana le quiere preguntar por el escándalo que originaron las palabras de Vicente Fernández, quien rechazó un trasplante de hígado “por temor a que sea un homosexual o drogadicto”. El español, quien en el 2003 se sometió a un trasplante de hígado con óptimos resultados, lanza la frase “Apoyen la donación”.

¿Qué le espera? “Seguir cantando hasta que mi garganta resista, y ojalá tenga tiempo para una película y... seguir hasta el final”. ❖