Cardi B admite que se sometió a una liposucción [VIDEO]

La rapera Cardi B se ha caracterizado por ser una artista que dice las cosas sin pelos en la lengua. Hace un par de meses, la celebridad de 26 años contó su intensión por visitar el quirófano para arreglar su apariencia física, pues, al parecer, no habría recuperado su figura tras dar a luz a su hija Kulture.

La semana pasada, Belcalis Almánzar, nombre real de la artista, apareció en la alfombra roja de los Billboard Music Awards luciendo una impresionante silueta gracias, según confirmó ella misma, a una primera intervención para corregir partes de su cuerpo que no le agradaban.

En su declaración, Cardi B señaló que no es fácil pasar por un procedimiento como la liposucción, pues le tomó un tiempo recuperarse.

“Era muy importante para mí aclarar esto porque no me gusta tener que mentir sobre nada. Y además quería quitarles a algunos esa idea que tienen en la cabeza sobre la cirugía estética. Hay gente que cree que una ‘lipo’ consiste en ir al médico y ‘boop’, salir de la consulta con una imagen fabulosa y como si no hubiera pasado nada. Y no, es un proceso muy largo y duro“, contó al portal E! News.

“La verdad es que a mí la recuperación me llevó algo más de tres o cuatro meses“, sentenció.

Se salvó de negligencia

Cardi B reveló por medio de su cuenta de Instagram que estuvo a punto de someterse a una cirugía plástica con el controversial doctor Héctor Cabral, quien está siendo acusado por la influencer Yatnna Rivera de provocar la muerte de Altagracia Díaz, de 51 años, por negligencia.

“Una vez me iba a operar con él, pero tuve un presentimiento y lo hice con otro doctor (...) La familia está muy herida en este momento, pero pudiera ser mi familia que estuviera sufriendo", señaló la rapera a través de un video en su red social.

Empresaria exitosa

Cardi B apostó por lanzar su propia línea de ropa llamada "Fashion nova x Cardi B". El nuevo negocio fue lanzado hace unos días y, según fuentes especializadas, ya alcanzó el millón de dólares en ventas.