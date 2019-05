Sandra Vergara: “Me siento premiada por la vida”

A Sandra Vergara le sobran motivos para sonreír. Según contó, está viviendo uno de los mejores años a nivel laboral con su retorno a la actuación en la novela ‘Sres. papis’, mientras que en el plano familiar disfruta de un matrimonio sólido que gira en torno a su pequeña hija Victoria que, por cierto, los pone de vuelta y media. Además, ya planea la llegada de su segundo hijo.

“Tengo un súper trabajo, un matrimonio establecido con Fergus Miller y a mi pequeña ‘Tori’, como llamo a mi hija, aunque en realidad es ‘Terremotori’... Me siento premiada por la vida”, señala la actriz, quien en la ficción de la novela interpreta a la cariñosa profesora de educación inicial, Emma.

¿Qué fue lo primero que cambió en tu vida cuando llegó Victoria?

Todo, lo cambió todo. Mi vida gira en función a ella y ya no me la imagino de otra manera. La maternidad es linda, pero viene con lágrimas, con miedos, con cambios hormonales. Son cambios fuertes, pero a la vez es hermoso. Verla feliz no tiene precio. No es fácil, pero no lo cambiaría por nada.

¿Planificaste su llegada?

En verdad, no. Tenía ganas de ser madre, pero Victoria se adelantó a los planes, llegó antes del matrimonio. Fue una linda sorpresa.

¿Como te describes como mamá?

No lo sé, la engrío mucho, pero también soy firme a veces. En ocasiones me siento frustrada porque no se qué hacer, es una vida que tienes en tus manos y obvio que hay dudas e inseguridades, pero hay que confiar en nuestro instinto y darles mucho amor. Conozco tan bien a mi hija que presiento hasta cuando se va a enfermar.

¿Qué es lo que más compartes con Victoria?

A ella le gusta mucho que la lleve al teatro, o a los museos. Le gusta la música clásica también. A sus cuatro años, tiene una personalidad definida y sabe lo que quiere, muchas veces me sorprende. Aprendió a caminar a los diez meses y es bilingüe.

¿Cómo así?

Lo que pasa es que su papá es de Inglaterra y como queríamos que aprenda la lengua natal de cada uno, nos recomendaron que le hablemos cada uno en nuestro idioma, a riesgo de que eso signifique una demora en su habla. Pero eso no sucedió, habla desde muy pequeña, a mí en español y a su papá en inglés.

¿Y has planificado aumentar la familia?

Sí, con mi esposo ya lo tenemos claro, vamos a tener solo un hijo más. El próximo año nos mandamos.

¿Cómo compaginas la maternidad con tu trabajo?

Al principio, cuando vino Victoria, me dediqué solo a ella. Fueron un poquito más de dos años en que decidí darle todo mi tiempo. Luego ya creí conveniente retomar mi carrera. Ahí llegó la propuesta de Aldo para trabajar a su lado en la conducción y ahora el personaje de Emma en ‘Sres. papis’ que me encanta. Emma significa mi retorno a la actuación como lo esperaba.

Precisamente, las escenas de amor entre Aldo Miyashiro y tú llamaron la atención. ¿Cómo las ha tomado tu esposo?

Mi esposo entiende la ‘chamba’. Sabe que trabajar con Aldo es como grabar con cualquier otro amigo, aunque todo sale mejor cuando hay química, así que todo bien. Pero sí, hay escenas que no quiere ver.