Josimar sorprende al revelar la razón que lo llevó a separarse de su esposa [VIDEO]

Josimar sorprendió a todos sus seguidores al emitir un comunicado que anunciaba la separación con su esposa. El cantante de salsa generó tristeza entre sus seguidores al revelar la triste noticia a poco tiempo de haber contraído matrimonio. A raíz de las especulaciones, el intérprete decidió romper su silencio y revelar cuál fue la razón que los llevó a tomar la decisión.

A través del programa de Magaly Medina, el cantante decidió pronunciarse y revelar detalles desconocidos sobre lo sucedido, confesando las razones que llevaron a él y su esposa a separarse.

"Gracias por preocuparse por el tema de nosotros, estamos bien, nos llevamos súper bien y ya, nada más", manifestó el salsero.

"Yo ya no puedo hablar más del tema, ese comunicado lo hicimos mi esposa y yo. No lo queríamos hacer por el bien de nosotros , no lo queríamos hacer por el bien de mi familia, de mis hijos. Así en el comunicado está", sentenció el popular cantante, quien mantuvo una relación estable con su pareja durante los últimos meses.

Josimar dejó en claro que "no es fácil" difundir un comunicado de esa magnitud; sin embargo, decidió hacerlo para terminar con las especulaciones sobre su relación y dejar en claro cuál es su situación sentimental en los últimos días.

El anuncio de Josimar

"Ambos tomamos la decisión de no hacerlo público en su momento, porque nos sentíamos afectados por la situación que estábamos viviendo. Hoy en día hemos decidido darlo a conocer para evitar las especulaciones que se puedan malinterpretar en las redes sociales, pero además por el cariño y consideración a mis seguidores”, indicó el anuncio.