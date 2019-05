Magaly Medina le pide perdón a su expareja por romperle el corazón

Días atrás, un periódico local dio a conocer que Juan José Guevara, alcalde de la Municipalidad de San Miguel, mantiene un romance con la abogada Claudia Flores Moreno, expareja del productor de televisión Ney Guerrero. El programa de Magaly Medina amplió el tema.

Ante el escándalo que se originó supuestamente porque la abogada le fue infiel a Ney Guerrero, el programa “Magaly Tv, la firme” no tuvo de otra que mostrar el comprometedor video completo del alcalde de San Miguel y su asesora legal.

Antes de mostrar el apasionado beso que se dieron Juan José Guevara y Claudia Flores en una de las vías públicas de San Isidro, Magaly Medina reveló que Ney Guerrero, quien por muchos años fue su productor en ATV y Latina, le pidió que no difundiera el 'ampay' de la madre de su hija.

Sin embargo, Magaly Medina no accedió al pedido de su expareja y mostró el comprometedor video de Juan José Guevara con su empleada. “Con mucho dolor en el corazón, después de largas, apasionadas, fuertes y emotivas discusiones, he tenido que decirle a mi amigo de toda la vida: ‘lo siento Guerrero, pero tengo que transmitir ese video, no me lo impidas por favor’”, manifestó la periodista de ATV.

“Solo por la amistad y el cariño entrañable que me une a Ney Guerrero y por el respeto a la niña que tiene con su expareja es que no lo pasé ayer (martes), pero lo tengo que pasar hoy (miércoles)”, sostuvo Medina.

Si bien no cumplió con la solicitud de Ney Guerrero, Magaly le prometió que no hablaría de más por la entrañable amistad que los une. “Tenía muchas cosas que decir, pero voy a ser lo más discreta posible porque así se lo prometí a mi amigo Ney Guerrero y porque, recalco, solo lo hago por ti Ney Guerrero y por tu niña, nadie más merece mi consideración y mi respeto”, expresó la conductora de “Magaly Tv, la firme”.

Magaly Medina le pide perdón a Ney Guerrero

Luego de que se diera a conocer el 'ampay' de Claudia Flores, Ney Guerrero emitió un comunicado en el que aseguró que él y la madre de su hija se encontraban separados desde hace un tiempo.