Cecilia Barraza: chispa y talento

Su picardía y chispa no han sido melladas por algún susto o deterioro de su salud. Ni bien nos recibe en su departamento, pregunta por el nombre del reportero gráfico. Michael, le respondemos, y sin esperar un segundo comienza a emular el paso lunar que hiciera famoso Michael Jackson. La sala estalla en carcajadas.

Cecilia Barraza es así. Nació con chispa y tal vez esa mirada con la que ve la vida y enfrenta los problemas son su mejor remedio y para muchos, su secreto de belleza. Orgullosa dice que a sus 66 años no ha necesitado recurrir a un cirujano plástico. “Pero es que también me da mucho miedo. No sea que se les pase la mano con la anestesia y ahí sí estiro la pata”, dice la menuda gran artista.

La cita es a propósito de ‘Compartiendo’, espectáculo donde estará en el escenario con su hermano Miguel ‘El Chato’ Barraza, con quien coincidirá después de casi tres décadas. “Lo hicimos junto a Carlos, mi otro hermano también artista, a pedido de mi madre, Julita. Fue ‘El Clan Barraza’. Ahora que mi madre se nos fue (falleció en febrero último), me dije ‘Por qué no reunirnos de nuevo’. Le propuse a Miguel y aceptó. Y vamos en serio, ya no se me escapará como antes. Estamos ensayando para algo muy bonito que se presentará este 24 y 25 de mayo en el auditorio del colegio Santa Úrsula”.

“Va en serio”, agrega, “porque Miguel ya no es el de antes, está tranquilo. Está por el buen sendero, ¡por el verdadero sendero de la luz! (risas). Él ha tenido dos infartos cerebrales y ese episodio ha hecho que nos unamos más. Ha comprendido la enfermedad que tiene, diabetes, y que no puede tomar nunca más porque si lo hace, se muere. Y ahora está bien, y con él toda su familia y los verdaderos amigos, no los que le pidieron plata o favores, sino los verdaderos, que son pocos pero son buenos”.

¿Qué presentarás en ‘Compartiendo’?

Música, bailes y mucha poesía. Miguel demostrará que es más que un contador de chistes, que por cierto los cuenta muy bien y también hará gala de eso. Pero ingresará con una hermosa poesía compuesta a nuestra madre y que cada año se la recitaba.

Cecilia también comenta su último post en el que cuestiona la televisión peruana de estos tiempos. “Me la pasé viendo todo un fin de semana. Y solo escuché halagos. Vi mucha mediocridad, unos hablando de otros y viceversa. Y creo que todo tiene una raíz: la educación y no me refiero a que programen cosas aburridas, sino temas que entretengan y digan algo. Por ejemplo, el programa de Carlos Álvarez hace humor y con ironía presenta la coyuntura”.

Y con esa sinceridad que la caracteriza, revela que este año espera retirarse de los teatros. “Estos espectáculos me ponen muy nerviosa, es estresante y ya con mis achaques no podré. Me piden que celebre hasta mis 50 años artísticos, pero no, a los 48 añitos nomás. Así con algunas descompensaciones que me dan, me siento como PPK. Déjenme irme así, por favor, y ya si me quieren ver, que sea en funciones privadas”.