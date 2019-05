Manolo Rojas lanza duro mensaje tras recibir cachetada de Sheyla Rojas

Luego que Sheyla Rojas le propinara una fuerte cachetada a Manolo Rojas en un sketch de 'El Reventonazo de la Chola', el cómico decidió romper su silencio para manifestar su incomodidad por el incidente.

En la mencionada puesta, la rubia protagonizó una de las escenas de la telenovela 'Marimar' junto al actor, quien se encontraba caracterizado como Pedro Moral.

El actor aseguró que estuvo bastante sorprendido por el accionar de la conductora de 'Estás en Todas'. "Se supone que debería darme un beso o cachetada, no pensé recibir tremenda cachetada, me sorprendió. Hasta la Chola le reclamó", manifestó en declaraciones al diario El Popular.

Manolo Rojas lamentó lo ocurrido y dijo que probablemente la reacción de Sheyla Rojas se debió a que imagino que él realmente era su expareja. "No entiendo por qué reaccionó así, los dos somos Rojas. Estaba imitando a Pedro Moral, por si acaso yo si trabajo (risas)", expresó. "Parece que no entendió que era una parodia, pensó que era su ex pareja, no sé que pasó por su mente en ese momento", añadió.

El cómico dijo además que tras este polémico sketch muchas personas se han solidarizado con él en las redes sociales. "Soy un profesional pero nunca espere que esto ocurra, mucha gente me apoyó en redes sociales, la verdad nunca me he visto en polémica menos hablo de las mujeres, la gente que saque sus conclusiones", finalizó el actor de 'El Reventonazo de la Chola'.

Como se recuerda, en el sketch, Manolo Rojas, caracterizado como Pedro Moral, abrazó a la conductora de 'Estás en Todas' y le tocó el 'derrier', tras lo cual ella le tiró la cachetada. Al parecer, la exchica reality no se quedó tranquila, pues intentó darle un golpe más al cómico. Sin embargo, 'La Chola Chabuca' se interpuso y lo resguardó, mientras Jaime ‘Choca’ Mandros tuvo que sujetar a Sheyla Rojas para evitar otro golpe.