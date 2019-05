Tigresa del Oriente defiende con garras a Elmer Molocho y le envía un mensaje [VIDEO]

Una boda que se canceló minutos antes de empezar. La 'Tigresa del Oriente' se quedó con el vestido de novia y los arreglos puestos mientras que su prometido, Elmer Molocho, escapaba del lugar.

Reconocidos medios de diferentes países asistieron a cubrir el reality de la boda que estuvo a cargo de la producción de Magaly TV, la firme. Incluso, el alcalde de Surquillo se presentó para hacer legal el acta de matrimonio.

Sin embargo, la tigresa no llegó al altar. Se descubrió que Elmer Molocho tenía una familia y huyó del local asegurando que él pensó que la ceremonia se trataba de una mentira.

Los usuarios le lanzaron ataques e insultos en las redes, la conductora Magaly Medina también tuvo fuertes críticas hacia el excompañero de la Tigresa y lo tildó de 'manipulador' y 'arribista'.

Ante ello, la cantante acusó a la producción del programa de ATV de provocar que su pareja deserte en último momento. Pero las críticas continuaron; por lo que, esta vez, la famosa de la farándula peruana se pronunció contundente.

"Hola, que tal soy Judith, basta ya. Basta de estar haciendo comentarios falsos a Elmer Molocho, yo lo conozco, él es un chico sano. Por ahí hay comentarios muy desagradables, por ahí dicen que es un gigoló, un vividor", pidió la Tigresa del Oriente.

Para sorpresa de sus seguidores, el video no luce su rostro caracterizado como suele mostrar en sus presentaciones, la imagen es oscura y se le escucha hablar con voz débil.

"También comentan que yo le daba plata, yo nunca le he dado plata, jamás. Este chico vive de su trabajo y de su arte, es verdad que grabó una canción conmigo, pero me pagó, me pagó por mi imagen", defendió.

Finalmente, la 'Tigresa del Oriente' se dirigió a él y le ofreció una nueva oportunidad para retomar la amistad que algún tuvieron, pese a la cancelación de la boda.

"Así que Elmer si estás viendo este mensaje, quizás, algún día nos podemos encontrar y conversar, poner todo en claro", expresó.

