Daddy Yankee lanza vídeo de "No lo trates" junto a Pitbull y Natti Natasha [VIDEO]

Daddy Yankee vuelve a la carga con una nueva canción junto a Pitbull y Natti Natasha. El cantante con casi 28 millones de seguidores en Instagram por fin logró compartir el cover de "No me Trates", canción de El General.

Natti Natasha es una de las artistas más relevantes de la música urbana, por lo que sus más de 13 millones de seguidores en Instagram han esperado ansiosos su nuevo tema junto a Pitbull y Daddy Yankee.

No lo trates videoclip Youtube

El vídeo oficial de la cancipon ya tiene más de 200 mil vistas en solo unas horas.

Letra No Lo Trates

“No Lo Trates” Lyrics:

[Natti Natasha]

No lo trates, no

[Pitbull]

Natti Natasha

[Daddy Yankee]

DY….Pitbull

[Natti Natasha]

No me trates de engañar

[Pitbull]

Mr. Worldwide, let’s ride

[Natti Natasha]

Sé que tú tienes a otra

[Daddy Yankee]

Natti

[Pitbull]

Mami, no te pongas así conmigo

[Natti Natasha]

Y a mí me quieres para hmmm

[Pitbull]

Dale!

Daddy Yankee

[Daddy Yankee]

Yo no vendo truco

Contigo he sido real

Fabricarme un caso es ilegal

Ese chisme me lo fumo

Tu opinión voy a quemar

No estoy hablando de guardia, pero tú eres la oficial

Esperando porque a ninguna le hable

Estoy en libertad y no le he da’o cable

Tengo el récord limpio, no soy culpable

Yo vivo a mi manera

Te doy tablazo y me pides madera

Me dice Colon, plantando bandera

Tú hablas como si me conocieras

[Natti Natasha]

[chorus]

No lo trates, no

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra

Y a mí me quieres para hmmm

[Pitbull]

Eeeeeeyooooooo

[Daddy Yankee]

Pitbull

[Pitbull]

Biddy bing bing bang

Yo no quiero tu amor

I just want a really really really good time

Biddy bing bing bang

Yo no quiero jugar con tu amor

I tell the truth even when I lie

Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico

Cuentas clarita amiguita me tienes loquito con esa sayita

Que rica mi’jita

Mami está dura como la raspita

Tan caliente que tú salpicas

Aquí no hay mentiras

So, baby no me digas

[chorus]

No lo trates, no

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra

y a mí me quieres para hmmm

[Natti Natasha]

Quieres ser mi amor, y me dices que eres sincero

Me pide por favor, me promete el mundo entero

Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero

Tengo un corazón y merezco un amor de un hombre real

[Pre-chorus]

Estoy lista, pa’ bailar

Estoy lista, para gozar

Yo estoy lista, pero dime

[Chorus]

No lo trates, no

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra

Y a mí me quieres para hmmm

[Daddy Yankee]

Yo no te engañé

[Pitbull]

Mamita, tú sabes lo que es

[Daddy Yankee]

‘Ta inventando pa’ ver si confieso

Yo no te engañe

Nadie me ha visto con otra mujer

‘Ta inventando pa’ ver si confieso

Ey Ey, Natti Natti Natti

Pitbull

Y el siki Daddy Daddy Daddy

Daddy Yankee

[Daddy Yankee, spoken/end]

Hay una diferencia entre una flor, y las hojas que la rodean

Y las hojas que la rodean

¿Por qué otra? Si tú eres special edition