Mariana Vértiz a sus detractores: "Si quiero me beso a medio Perú" [FOTOS]

Mariana Vértiz no soportó las críticas en las redes tras la revelación de las imágenes donde se muestra con otro hombre. La polémica surgió luego de anunciar el fin de su relación con Gino Pesaressi.

Según su versión, este hombre sería el mismo del primer ampay. "Es el mismo, ya me da pena", escribió en una primera respuesta a las críticas tras el 'ampay' de Válgame Dios.

"No estoy con nadie. Yo sabré cuánto tiempo es prudente para rehacer mi vida. Todo a su debido tiempo", se lee en otra publicación en Instagram.

Pero en uno de lo comentarios donde un usuario la acusa de estar exponiéndose con otros hombres en poco tiempo de haber terminado la relación, respondió: "No fueron 3, fueron 6. Y si quiero me 'chapo' a medio Perú y no te debería de importar y menos juzgar".

Se recuerda que Mariana Vértiz y Gino Pesaressi tiene una pequeña hija, ellos finalizaron su relación luego de años de casados. Eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo peruano, por ello el anuncio de su rompimiento sorprendió a todos.

Por otro lado, el exchico reality declaró para los medios, que le desea lo mejor a su expareja y que cada uno es dueño de lo que quiere hacer en su vida.

Mariana Vértiz a sus detractores: "Si quiero me beso a medio Perú"