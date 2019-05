Thaisa Leal seduce en Instagram en bikini negro y fans le recuerdan a Paolo Guerrero

A través de Instagram, la nutricionista Thaisa Leal continúa más activa que nunca, donde comparte sus mejores fotografías al lado de sus seres queridos, además de seducir a los usuarios con su sensual figura en Bikini. Sin embargo, la joven no imaginó que sus seguidores le recordarían a Paolo Guerrero de la peor manera.

Thaisa Leal sorprendió a sus enamorados fans al compartir una foto donde dejó al descubierto su increíble figura en un diminuto bikini dejando, dejando en claro que pasa por su mejor momento. La imagen habría sido tomada en un yate en Río de Janeiro.

Ante la sensual imagen, sus seguidores no dudaron en dedicarle todo tipo de piropos, pero fue uno de ellos quien decidió recordarle a Paolo Guerrero, a quien tildó de 'Gil' por terminar su relación con la modelo brasileña. "Paolo se pasó de Gil", fue el comentario que se llevó muchos 'me gusta' y contó con el respaldo de otros usuarios, quienes resaltaron la belleza de Thaísa Leal.

La imagen compartida en Instagram logró más de 82 mil 400 me gusta y cientos de comentarios, donde muchos de sus fans no dudaron en declarar su amor por la brasileña, quien compartió una larga relación con el futbolista de la selección peruana.

Como se recuerda, la joven abandonó Perú con la intención de estar junto a su madre para acompañarla en su batalla contra el cáncer, la cual perdió hace unas semanas, dejando un gran vacío en su familia.

La ruptura de Thaisa y Paolo

Thaisa revela los últimos momentos de su madre

Thaisa Leal entristeció a sus miles de fans al revelar que su madre falleció víctima del cáncer. La madre de la nutricionista enfrentó la enfermedad por segunda vez; sin embargo, no logró ganar esa batalla.

“Quiero decir que estoy triste, pero estoy en paz. Mi mamá estaba sufriendo mucho y ella ya no aguantaba más. Ella mismo me lo decía y por eso ahora yo me siento en paz porque sé que ella está descansando”, indicó la experta en nutrición en su cuenta oficial de Instagram.

Ante las interrogantes que plantearon sus seguidores, la modelo contó cuán difícil ha sido para ella estar sin su madre y buscar encontrar consuelo en estos tiempos. “Para mí está siendo muy difícil dormir. En la noche yo pienso mucho, pero yo sé que pronto voy a estar mejor y tengo que seguir adelante. (…) Yo me estoy apoyando muchísimo en mis hermanas y en mi familia”, agregó en redes sociales.