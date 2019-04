Tildan de "diva" a Yalitza Aparicio

Desde que saltó a la fama por su papel en la cinta mexicana Roma del director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio se robó la atención de todo el mundo, sobre todo de la prensa de su país que siempre quiere saber más sobre ella.

Sin embargo, la actriz oaxaqueña se ha ganado cientos de críticas por su supuesta actitud de "diva" ante la prensa azteca.

Cuando Yalitza se proponía salir del Senado de México, la prensa la estaba la esperando para obtener alguna entrevista. No obstante, la novel actriz se sintió hostigada por tanto alboroto y optó por salir por otra puerta.

Después de todo el desorden, Aparicio decidió hablar con los medios e hizo saber su descontento por el acoso que sentía.

“Primero no empujen y entonces les hablo pero están empujando a los chicos (…) no , no , no a los chicos no les empujen, guarden su distancia”, dijo Aparicio.

Además, Yalitza dijo estar contenta por el reconocimiento que el Senado le otorgó, esto por transmitir la diversidad cultural que existe en México.

Sin embargo, al preguntarle sobre su nominación a los premios Ariel, la actriz contestó tajantemente para luego terminar con la entrevista.

Recordemos que hace algunos meses se dio a conocer que varias actrices mexicanas habrían organizado un complot en contra de Yalitza, para que ésta no fuera considerada en las nominaciones de los premios Ariel.

A pesar de que la actriz se comportó de una forma amable, distintos usuarios en redes sociales dijeron que su actitud había sido “de diva” y que no era la manera correcta de hablarle a la prensa.

No obstante, también existen personas que salieron a su defensa, asegurando que los medios no debieron armar ese “zafarrancho” para conseguir la entrevista; además de que Yalitza únicamente puso orden entre los presentes.