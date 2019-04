V de BTS causa conmoción al lucir irreconocible con radical cambio de look [VIDEO]

BTS se ha convertido en la agrupación de Kpop más famosa de todo el mundo, ya que ha logrado conquistar el mercado latino y anglo con sus pegajosos ritmos, además catapultó a la fama a todos sus integrantes, como es el caso de V. El joven cantante paralizó las redes sociales con su reciente cambio de look que robó suspiros entre las army.

Taheyung es uno de los artistas que no teme en realizar arriesgados cambios de look, además de usar outfits con colores muy llamativos que mantienen emocionadas a sus seguidoras; sin embargo, recientemente se viralizaron algunas imágenes del intérprete que lució un nuevo aspecto.

Desde el lanzamiento de Boy With Luv, la canción de 'Map of the Soul: Persona' que marca el regreso a los escenarios de los chicos, se ha visto a 'V' con un color azul en el cabello, pero recientemente en The Facts Music Awards, Taehyung volvió a arriesgar y apareció frente a cámaras con un increíble color negro, convirtiéndose en otra persona.

Como era de esperarse, las fans de BTS no dudaron en reaccionar de inmediato en redes sociales, dejando en claro que 'V' luce mejor que nunca, además no dudaron en mostrar su amor por el joven intérprete con una serie de declaraciones sobre lo mucho que lo admiran.

Hasta el momento se desconoce si solo se trata de un inocente cambio de look o es un nuevo aspecto adoptado para otra era musical, ya que sus transformaciones van de la mano con el tipo de canciones que lanzan al mercado.