The Cranberries le dice adiós a la banda y a Dolores O’Riordan

El título de este nuevo y último disco no podía ser más acorde a lo que se viene. ‘In the End’, ‘En el final’ en español, es la despedida de The Cranberries tras la muerte de su vocalista, la recordada Dolores O’Riordan.

Los temas que se encuentran dentro de este último álbum también anuncian el adiós de la agrupación irlandesa con canciones como ‘All Over Now’ o ‘Todo se acaba ahora’ traducido al castellano.

Las últimas canciones con la voz de Dolores O’Riordan se encuentran en este disco. La cantante murió ahogada en enero de 2018 luego de sufrir una intoxicación por alcohol en Londres.

Las canciones de este disco póstumo fueron compuestas por ella junto a Neil Hogan, guitarrista de The Cranberries, durante la gira que la banda hizo en 2017. En total, grabaron un demo con once canciones.

In the End de The Cranberries

Durante una entrevista, el guitarrista comentó que “es obvio que Dolores quería que se hiciera este álbum porque cuando escuchas el álbum, escuchas las canciones y lo fuertes que son y ella estaba muy, muy emocionada de entrar y grabar esto”, según informó Reuters Latino América.

Neil Hogan, el bajista Mike Hogan y el baterista Fergal Lawler completaron el álbum junto a las grabaciones que quedaron de Dolores. Así fue que se hizo este homenaje a su compañera.

“Cuando nos dimos cuenta de lo fuertes que eran las canciones, ese fue realmente el factor decisivo”, agregó Hogan y explicó que “no tenía sentido tratar de arruinar el legado de la banda”.

La voz de Dolores O’Riordan es reconocida en todo el mundo por su fuerte voz. Además, tocaban temas como las relaciones y la violencia política. “Mentalmente estaba en un lugar bastante bueno. Se estaba sintiendo bastante contenta y fuerte y esperando una nueva fase de su vida”, dijo Lawler según informó Reuters Latino América.

Escucha el nuevo álbum de The Cranberries, In the End