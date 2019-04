Bad Bunny impacta con atrevido look en los Latin Billboard

El controversial cantante Bad Bunny se robó toda la atención en la reciente premiación de los Latin Billboard 2019.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño de trap, causó gran asombro tras aparecer en la alfombra roja de dicha ceremonia con un llamativo look.

El cantante de 25 años lució unas extravagantes uñas postizas color amarillo, un traje color lila y la cabellera color verde.

Bad Bunny tiene como principal look usar una llamativa manicura, pues en su cuenta de Instagram presume sus uñas pintadas. Muchos de sus seguidores aplauden el atrevimiento del artista; sin embargo, otros no están de acuerdo con el estilo del cantante.

En 2018, el intérprete de 'Caro' contó que un salón de belleza en España se negó a hacerle la manicura.

“Nada, solo les quería comentar que ando muy contento por España, disfrutando mi gira, y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que no porque soy hombre. Jajajaja no sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy, lamentable, ¿En que año estamos? ¿En 1969? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes", publicó el cantante en su Instagram en aquel momento.

Cabe mencionar que este estilo de uñas lo impusieron el clan Kardashian; artistas como Cardi B o Nicki Minaj recurren a este tipo de look.

En tanto a su presentación en los premios Latin Billboard 2019, que se llevaron a cabo en Las Vegas y fue transmitido por Telemundo, Bad Bunny deslumbró al llegar al escenario en una moto de agua y cantar sus temas sin ayuda del 'playback'. El artista cantó sus temas '200 MPH' y 'Tenemos que hablar'.

Además, el cantante se llevó a casa dos estatuillas. Una por ser reconocido como el artista del año en redes sociales y otra por su colaboración en el tema 'Te Bote Remix', que ganó como la canción latina del año.