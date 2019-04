Karol G y Anuel AA protagonizan atrevido baile en los Latin Billboard 2019

Karol G y Anuel AA se sumaron a las celebraciones de los Latin Billboard 2019 con una presentación musical de su exitoso tema 'Secreto'.

La pareja de enamorados mostró una clara conexión durante su número musical, donde ambos protagonizaron una atrevida coreógrafía.

Bajo la señal de Telemundo, Karol G y Anuel AA inmortalizaron su amor con un apasionado beso y un baile donde unieron sus cuerpos ante un público extasiado.

La coreografía no fue lo único que llamó la atención, la cantante colombiana fue el centro de atención al lucir un sexy body blanco que puso al descubierto sus medidas de infarto.

Anuel AA también hizo lo propio y usó un outfit blanco, pero sin dejar de lado su estilo urbano.

Los fans en el mundo de la famosa pareja no fueron ajenos a esta presentación y vienen compartiendo videos de esta nueva participación musical.

Ver la presentación de Karol G y Anuel AA en los Latin Billboard 2019

Karol G y Anuel AA en la alfombra roja de los Latin Billboard 2019

Durante la alfombra roja, Karol G y Anuel AA se animaron en hablar para la prensa internacional, donde dieron algunos detalles de su polémico amor.

"Llevamos muy poco tiempo juntos y todo es pro, nada de contras. Estamos disfrutando mucho el proceso, la carrera, la música, cada uno está teniendo éxito por su lado y juntos lo magnificamos", señaló la colombiana de 28 años.

Anuel AA no se quedó atrás y contó las experiencias que vive al lado de su pareja como parte del tour 'Secreto'. "Me siento muy feliz de estar con ella. Ya no trabajo solo, con ella termino mis días y nos vamos a dormir juntos", expresó el intérprete del género urbano.