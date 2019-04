Natti Natasha se impone en los Latin Billboard 2019 con sexy look [VIDEO]

Natti Natasha llegó a Las Vegas para sumarse a las celebraciones de los Latin Billboard 2019, donde la cantante de 'Criminal' y 'No me acuerdo' se robó todas las miradas por su sexy atuendo.

Según reportó la propia intérprete desde su cuenta oficial de Instagram, ella lució un osado look floreado que puso al descubierto su silueta.

"Tu favorita Natti Natasha", expresó la cantante dominicana al anunciar su visita a Las Vegas, ciudad donde se realizará la gala central de este evento musical.

La artista Natti Natasha llegó a esta parte del mundo para formar parte de la 26 edición de los Latin Billboard, donde tendrá una presentación musical. Además, la cantante logró ser nominada en las categorías Artista del Año debut y "Hot Latin Song" artista del año femenino.

La intérprete dominicana se suma al grupo de artistas latinos que subirán al escenario principal, como es el caso de Becky G, Rosalía, Bad Bunny, J Balvin, Carlos Vives, Marc Anthony, entre otros grandes exponentes.

Así mismo, la cadena Telemundo también reveló la lista de artistas confirmados que se presentarán en los Latin Billboard 2019 que incluye a Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño Yandel, la estrella colombiana del reggaetón J Balvin, el influyente reggaetonero Nicky Jam, la sensación del flamenco moderno Rosalía y el cantautor jamaiquino de reggae Sean Paul.

Anitta, Anuel, Bad Bunny, Banda MS, Becky G, Carlos Vives, CNCO, Karol G, Marc Anthony, Ozuna, Reik, Romeo Santos, Sebastián Yatra y Wisin también se suman a las presentación musicales, que serán transmitidas por la cadena Telemundo.

Your favorite artists will share the stage at #Billboards2019! ¡Nos vemos en Las Vegas para el mejor espectáculo de la música latina por @Telemundo! pic.twitter.com/n7R0SX4P8d