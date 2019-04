Meghan Markle rompe protocolo y hace desaire a Donald Trump [VIDEO]

Meghan Markle está a pocos días de dar a luz al nuevo heredero de la corona británica al lado del príncipe Harry; sin embargo, la duquesa de Sussex aún debería cumplir con algunos actos protocolares, pero tomó la drástica decisión de alejarse de los eventos con la intención de llevar un embarazo tranquilo y no cruzarse con personas a las que ha mostrado desagrado, como es el caso de Donald Trump.

Como se recuerda, antes de formar parte de la familia real británica, Meghan Markle era una feminista activa y participaba en temas políticos que no dudaba en comentar a través de sus redes sociales, pero debió cambiar radicalmente tras casarse con el príncipe Harry y cumplir las reglas de la realeza.

Recientemente una persona de la realeza informó al Daily Mail que la duquesa de Sussex no se reunirá con el presidente Donald Trump cuando visite Reino Unido en junio, ya que usará su licencia de maternidad como una excusa "conveniente" para no tener que posar a su lado.

Según informaron los medios internacionales, el presidente de Estados Unidos viajará el 3 de junio para reunirse con los miembros de la realeza durante 3 días; Sin embargo, Meghan no formará parte de su lista de reuniones, ya que la ex actriz buscó quedar fuera de los eventos para evitar cruzarse con él.

"Me han dicho que no hay planes para que Meghan se reúna con el presidente Trump", indicó Duncan Larcombe, experto en temas de la realeza. "Es un periodo conveniente de baja por maternidad para que no esté trabajando, obviamente le da la excusa", confesó para el citado medio.

Meghan rechaza a Donald Trump

Como se recuerda, Meghan Markle habló muy fuerte contra Donald Trump cuando formaba parte de la lista más famosa de Hollywood. Durante una entrevista en 2016, antes de las elecciones, la duquesa de Sussex dejó en claro que el magnate inmobiliario es una persona divisiva y misógina, además expuso su gusto por Hillary.