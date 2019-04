Rafael Cardozo a Patricio Parodi en acalorada discusión: "No sirves como capitán" [VIDEO]

Rafael Cardozo tuvo un fuerte enfrentamiento de palabras con varios integrantes de 'Esto es Guerra' a raíz de que en la pasada emisión del programa votó para que Fabio Agostini se quedara en el programa y Ayrton García finalmente fuera eliminado.

La decisión del brasileño generó sorpresa entre sus compañeros puesto que él y Fabio Agostini han protagonizado discusiones en reiteradas oportunidades.

En primer lugar, Cardozo aseguró que el hermano de Hugo García no fue eliminado por él, sino por culpa de Mario Irivarren y explicó que su decisión se debió a una cuestión de estrategia. "El último voto no fue el mio. Habían tres votos más y el que terminó por eliminar a Patricio fue Mario Irivarren", expresó. "No necesitabamos competidor, yo deje el mas débil", afirmó.

Patricio Parodi, el capitán de 'Los Guerreros', decidió contestar a las declaraciones de Rafael Cardozo. El enamorado de Flavia Laos aseguró que el locutor radial debió de votar por Ayrton García porque este integraba su equipo y no el de 'Los Retadores'.

"Quiero responderle a Rafael porque dijo que el responsable de la eliminación de Ayrton habia sido Mario Irivarren. En absoluto, Rafa, simplemente contando los votos, si tú te hubieses parado atrás de Ayrton y yo me paraba atrás de Ayrton se quedaba Ayrton", señaló. "'Los Retadores fueron atrás de fabio y todos 'Los Guerreros' fueron atrás de Fabio porque Fabio siempre ha sido retador y Ayrton siempre ha sido guerrero es eso", añadió.

Pero la discusión no quedó allí, ya que Patricio acusó a Cardozo de haber votado por Fabio solo para generar polémica y llamar la atención de las cámaras. "Si tú fuiste el único que cambió su voto es porque querías generar todo esto. No es la primera vez que lo haces y por eso no es raro que todos coincidamos en que lo estás haciendo para generar este tipo de cosas", afirmó de manera enfática Patricio Parodi.

Al oír esto, Rafael Cardozo dio una contundente respuesta que dejó sin palabras a más de uno. "En este momento vemos que (Patricio) no sirve como capitán", aseveró. "Vuelvo a repetir, era muy probable que las dos personas que ingresaron entraran al otro equipo, lo que hice fue dejar al más debil”, sentenció.

Tras este incidente, la única persona que se mostró a favor de Cardozo fue Ducelia Echevarría, quien aseguró que no era conveniente que Ayrton García permaneciera en el programa.

Ducelía respalda voto de Rafael Cardozo en 'Esto es Guerra'