Jesús Alzamora es criticado por hacer 'canjes' en las redes pero él responde

Jesus Alzamora fue punto de críticas por los usuarios en la red social Instagram tras la publicación de una foto y un mensaje promocional de una clínica.

El actor recomendó a sus seguidores que visiten el centro de salud como él, que acudió a hacerse un chequeo. Pero estos respondieron con críticas sobre los famosos 'canjes' que consiste en un acuerdo entre la empresa y el artista para su promoción.

PUEDES VER Daniela Darcourt confiesa su terrible pasado antes de que llegar a la fama musical

En el mensaje escribió: "Hoy lunes empecé con unos chequeos para asegurarme que la máquina funciona bien. ¿Sabían que la clínica xxx acaba de abrir un Centro de Medicina Estética? Sus instalaciones y equipos son muy modernos y los profesionales que atienden son unos capos, me hicieron sentir a gusto desde mi primera cita. Les cuento que las ofertas y promociones por apertura son muy buenas, lo mejor de todo es que la primera consulta y la evaluación con la nutricionista no tienen costo. ¡Se los súper recomiendo! Ya les iré contando como me va."

Los usuarios comentaron haciendo alusión a los 'canjes' que desde el polémico caso de la expareja, Sheyla Rojas y Pedro Moral, continúa siendo un tema controversial alrededor de las figuras públicas, pues se especuló que la gran mayoría recurre a ese método para recibir servicios y productos gratuitos.

"Eres un todo de canjes", fue uno de los comentarios de los usuarios que el actor respondió. "Si trabajar con empresas que reconocen tu chamba, está mal, soy culpable al 100%", escribió Alzamora.

"Jesús cuándo harás un sorteo para ponernos en forma cómo tu", "Tu y tu mujer full canje", "Si tu vives de canje chévere por ti Jesús, tienes esa suerte, yo por ejemplo vivo de mi pareja", fueron otras de las críticas.

Se recuerda que Jesus Alzamora se encuentra alejado de la televisión como conductor tras su paso por exitosos programas como 'Yo soy', 'Los reyes del playback' y 'El último pasajero'; sin embargo, continúa su carrera actoral en obras próximas a estrenar.