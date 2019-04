Mario Hart dedica emotivo mensaje a Korina por aniversario

Mario Hart sorprendió a su esposa Korina Rivadeneira con una conmovedora publicación a pocas horas de cumplir dos años de casado con la modelo venezolana.

El piloto de autos decidió compartir con todos sus seguidores en Instagram, la felicidad que le generan sus dos años de matrimonio y por ello le dedicó un emotivo mensaje a su amada.

"¡Ya son 2 años con la mujer que me cambió la vida y espero que sea para toda la vida! Te amo, chica", escribió el ex chico reality en su cuenta en la antes citada red social, junto a un collage de fotos de la ceremonia donde él y Korina se dieron el sí.

La boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira se realizó en la casa del papá de Mario en Chorrillos. La unión de la pareja generó polémica debido a que se pensó que esta solo se realizó para que la venezolana pudiera quedarse en nuestro país; sin embargo, los exparticipantes de 'Esto es Guerra' han demostrado que hasta el momento su relación continúa firme.

Korina recibe ácidos comentarios por publicación en Instagram

Hace poco, Korina Rivadeneira publicó una imagen en la que se mostraba orgullosa de la rutina de ejercicios que realizaba para fortalecer una parte de su cuerpo. "Vamos por esos glúteos de acero. Tres veces por piernas sin parar", escribió en Instagram.

La modelo no espero que esta fotografía generara que algunos de sus seguidores la criticaran duramente y afirmaran que su escultural figura se debía a su paso por el quirófano. "No pretendas engañar al público, que si tú tienes esos glúteos es gracias a tu cirujano porque tú misma, hace poquito, has colgado fotos de años atrás y ahí estás plana adelante, plana atrás", le escribió una de sus detractores en el ciberespacio.

