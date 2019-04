Polémica por respuesta de Khloé Kardashian a seguidor que criticó su foto

La socialité y empresaria Khloé Kardashian respondió de manera ruda a una critica en forma de pregunta que le hizo un seguidor sobre la última foto que compartió, en la que aparece con su pequeña hija True Thompson.

La foto que ya sobrepasa los 2 millones de vistas, fue publicada el sábado 20 de abril en la cuenta de Instagram de Kloé Kardashian, y la muestra en una piscina sentada con su bebé sobre un inflable de unicornio rosa.

Sin embargo, el detalle que desató la polémica fue el fondo desenfocado de la instantánea.

“Cuál fue el punto de tomar una foto con ese bonito fondo si ibas a difuminarlo? haz que tenga sentido”, le escribió el seguidor.

Casi de inmediato la estrella de Keeping Up with the Kardashians, le escribió: “Para proteger nuestra privacidad. Todavía sé lo bonito que es el amor. Feliz sábado Boo”.

Aunque la respuesta de Khloé Kardashian fue respaldada con 17 704 Me Gusta. Otros comentarios ironizaron la idea de privacidad alegando que ella publica todos los días fotos y videos de lo que hace.

De igual forma, otro usuario apuntó que no se protegía la privacidad porque era conocido que el lugar donde se encontraba era la casa de su madre Kris Jenner en Madison Club, una exclusiva residencia privada en La Quinta, California [Estados Unidos].

Más de 600 comentarios a modo de respuesta provocó el cuestionamiento del usuario, la mayoría de ellos atacándolo, razón por lo cual, la misma Kloé Kardashian pidió que lo dejen en paz, dando por terminada la polémica.