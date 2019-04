Kim Kardashian critica a actrices que pagaron por ingreso de sus hijos a universidad

La esposa del rapero Kanye West se pronunció sobre el escándalo en el pago de cifras exorbitantes para que hijos de gente adinerada y famosa ingrese a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

Poniendo como ejemplo a sus hijos, la empresaria de 38 años, se refirió a la polémica surgida cuando se descubrió que las actrices Lori Loughlin y Felicity Huffman pagaron a un consultor por el ingreso de sus hijos.

"Si no pudieran ingresar a una escuela, nunca querría usar privilegios para tratar de forzarlos en una situación en la que no prosperarían de ninguna manera. Eso no es apropiado ", explicó Kim Kardashian durante una entrevista con Van Jones de CNN.

Asimismo, la estrella de Keeping Up with the Kardashians dijo que espera servir de ejemplo para sus tres hijos, North, Saint y Chicago, al estar estudiando 18 horas a la semana con el objetivo de convertirse en abogada.

“Estoy estudiando y tengo hago grabaciones, pruebas de maquillaje en todo el brazo mientras intento leer mis libros. Espero que ellos se inspiren y sepan que pueden hacer trabajo duro. Tengo más de 30 años y apenas estoy terminando la universidad. Nunca es demasiado tarde y realmente no hay una salida fácil", declaró la hermana de Kylie Jenner.

Kim Kardashian también reveló que opinaba su esposo el rapero y productor discográfico Kanye West sobre su intención de conseguir su título en Leyes.

"Puede que esté enojado porque hay muchas veces en que solo digo: Baby, tienes que llevarte a los niños. [...] Pero, honestamente se esfuerza y estoy muy agradecida por ello. Tomamos esta decisión juntos como familia”.