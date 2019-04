Billboard 2019: ¿Quiénes estarán en los premios de la música latina?

La ceremonia de los Latin Billboard 2019 se realizará este jueves 25 de abril en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas, Estados Unidos, donde distintos artistas de la industria musical han confirmado su participación.

La ceremonia número 26 de los premios Billboard, presentada por la revista del mismo nombre, honrará las mejores grabaciones latinas de 2018 y estará bajo la conducción de la talentosa Gaby Espino.

En esta esperada ceremonia habrá estrenos mundiales y debuts televisivos de los más exitosos artistas de la música en español incluyendo a Luis Fonsi, Romeo Santos, Ozuna, Marc Anthony, Nicky Jam, entre otros.

Your favorite artists will share the stage at #Billboards2019! ¡Nos vemos en Las Vegas para el mejor espectáculo de la música latina por @Telemundo! pic.twitter.com/n7R0SX4P8d