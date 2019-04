Shakira revela que Gabriel García Márquez le pidió escribir sobre ella

Shakira recordó a Gabriel García Márquez tras cumplirse cinco años de su fallecimiento este 17 de abril. Ambos nacieron en Colombia y fueron grandes amigos desde el inicio de la carrera musical de la cantante.

Gabriel García Márquez, reconocido escritor, ganador del Premio Novel de Literatura en 1982 con su exitosa obra 'Cien años de soledad', falleció tras padecer cáncer linfático en 2015.

Desde el otro extremo del arte, Shakira en el inicio de su trayectoria hacia la fama, con 21 años, conoció al escritor, quien la invitó a su casa en Bogotá.

La cantante colombiana rindió homenaje al literato con un sentido mensaje: "Tratar de resumir una persona tan grande en pocas palabras como Gabo es una tarea muy difícil pero intentar recordar alguien como él es realmente muy fácil".

Shakira se consideró afortunada por conocer la magia de saber quién era en realidad, Gabriel García Márquez. Ella reveló que él le recibió en su casa para hacerle una propuesta: "Quería escribir sobre mí. La verdad que no tenía ni idea porqué alguien como Gabo quería escribir sobre mí ya que nunca me creí tan interesante".

Según recuerda la intérprete de 'Antología', entablar una charla con él era como viajar a otra dimensión pues demostraba una curiosidad y saber imparable, incluso una vez le advirtió "Shakira, si no me lo cuentas, me lo invento".

Shakira participó en la cinta 'El amor en los tiempos del cólera' (2007)

"¿Como podía negarme a semejante honor y lujo de poder participar en un proyecto en el que estuviera involucrado Gabriel García Márquez?", justificó la intérprete.

Así, Shakira colaboró con la banda sonora de la película y lanzó 'Hay amores' y 'Despedida', unas de sus mejores canciones.



"Él lo dijo una vez: “Recordar es fácil para aquellos que tienen buena memoria y olvidar es difícil para los que tienen corazón”. Que sepas Gabo que mantenemos en nuestros corazones todo lo que dejaste en ellos y te seguimos recordando para mantenerte vivo", concluyó la cantante.