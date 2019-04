Thalía intenta crear nuevo reto viral pero seguidores la critican duramente [VIDEO]

La cantante mexicana Thalía intenta ser tendencia nuevamente en redes sociales, y ahora viene promoviendo un nuevo reto viral a través de su cuenta de Instagram. El desafío en mención ha sido bautizado por la propia actriz como #eldonachallenge.

El reto viral propuesto por Thalía, de 47 años, consiste en devorar de un solo bocado una dona glaseada, tal como ella lo hace en el clip que subió a Instagram.

En ese video, la recordada María Mercedes se encuentra dentro del auto junto a su esposo, el empresario musical Tommy Mottola (quien hace la grabación) y uno de sus hijos. Ella muestra una caja de donnas de la marca Krispy Kreme Doughnuts, coge uno y se lo mete a la boca.

A solo un día de lanzado el desafío, cientos de personas ya se animaron a realizarlo. Incluso la propia Thalía compartió en sus Instagram Stories alguno de los retos realizados, como el del programa de Univisión, Despierta América.

Sin embargo, a pesar de la buena recepción del desafío viral, existen usuarios que han mostrado su desacuerdo con #eldonachallenge o #ThalíaDonaChallenge como también es llamado, porque podría provocar accidentes por atragantamiento que incluso pueden llevar a la muerte por asfixia.

La polémica también surge ante la especulación de que Thalía no se come la dona y la escupe cuando la cámara no la enfoca. A razón de ello, algunos usuarios proponen escupir la donna mientras que otros critican tal acción por considerarlo un desperdicio de comida innecesario y de mal gusto.