El Barça de básquet descarta fichar al francés Thomas Heurtel

El Barcelona descartó incorporar al base francés Thomas Heurtel como refuerzo tras la larga lesión del argentino Nicolás Laprovittola, informaron este viernes fuentes de la sección de básquetbol del club catalán a la AFP.

"El Barça no fichará a Heurtel porque considera otras ofertas mejores", explicaron antes de asegurar que no se emitirá ningún comunicado al respecto, ya que nunca se llegó a un acuerdo de manera oficial.

Heurtel, de 35 años, aterrizó este viernes en la ciudad condal procedente de Shenzhen (China), acompañado de su mujer y de dos de sus tres hijos, pese a que se le comunicó antes de embarcarse al avión que no volvería a la entidad azulgrana.

"Avisamos al representante del jugador antes de viajar que no se produciría el fichaje", indicaron las mismas fuentes, que consideraron el viaje como una posible medida de presión para formar parte de la plantilla azulgrana de nuevo hasta el final de temporada y sustituir al brasileño Raul Neto, que dejó el club de mutuo acuerdo.

El francés salió del club culé de manera muy abrupta hace cuatro años. El Barça le abrió la puerta ante la falta de confianza del entonces técnico Sarunas Jasikevicius.

Heurtel parecía encaminado a continuar su carrera en el Fenerbahçe turco cuando trascendió que estaba negociando con el Real Madrid a espaldas de la dirección culé.

Esto desató el famoso episodio del aeropuerto de Estambul, donde los responsables del equipo decidieron dejar al francés en tierra mientras el resto del equipo, que acababa de jugar contra el Anadolu Efes, regresaba a Barcelona, en diciembre de 2019.

Al final, el base acabó por fichar por el equipo rival del Barcelona la siguiente temporada, pero salió a regañadientes tras ser apartado por una salida la noche anterior a un partido contra el Panathinaikos en Atenas en marzo de 2022.

- Dislate -

"No se repite la historia; cuando me dejaron en Estambul no fue el club, sino una persona que decidió, que tenía acojonado a todo el mundo", fueron las primeras palabras de Heurtel tras su fichaje frustrado, en una rueda de prensa organizada en el hotel donde el basquetbolista se alojó tras su llegada.

"Estaba muy ilusionado, podría haber ayudado al equipo, hablé con el entrenador y con (Juan Carlos) Navarro (el director deportivo), era una segunda oportunidad para ambos. Aterrizo aquí y recibo esta noticia. Es triste", lamentó el basquetoblista.

"La primera vez me dejaron en Estambul, ahora es peor porque he venido con mi familia. Es una falta de respeto muy grande", prosiguió Heurtel.

David Carro, agente de Heurtel, subrayó que el responsable de la situación es Josep Cubells, el directivo de la sección del basquetbol, y que la única explicación que el club ha sido por un tema de "repercusión social", en referencia a las numerosas muestras de aficionados que no deseaban que el jugador regresara a las filas del equipo.

