Condenan a pareja de Kylie Jenner por incumplir con concierto durante el Super Bowl

El cantante y compositor Travis Scott, actual pareja de la influencer Kylie Jenner, perdió un juicio por incumplimiento de contrato al negarse a cantar en un concierto programado durante la temporada del Super Bowl en 2018.

Según la sentencia judicial, el rapero deberá pagarle a la productora de entretenimiento PJAM la cifra de $ 382,932.79, como compensación por cancelar un concierto programado el fin de semana del Super Bowl, en Minnesota, Estados Unidos.

Howard King, abogado del artista señaló que la cifra era exorbitante, pero aún así era mucho menor a “las siete cifras exigidas por los promotores”. Asimismo, dijo esperar que el monto se reduzca o anule en procedimientos posteriores.

Como se recuerda, PJAM presentó la demanda alegando que le pagó a Travis Scott 150 mil dólares por adelantado, además de brindarle un jet privado que el cantante utilizó hasta horas antes del concierto programado para las 10:30 p.m. del sábado 3 de febrero en el Myth Nightclub.

En aquel entonces, el rapero de 30 años alegó que la razón por la que no se presentó fue debido al mal clima y la logística. Sin embargo, el cantante de “Oh My / Dis Side”, si llegó a cantar horas después en el Vegas Marquee Nightclub.

En una entrevista posterior para Ellen DeGeneres el cantante admitió que había estado presente en el nacimiento de Stormi, la hija que tiene con Kylie Jenner, que habría nacido el 1 de febrero del 2018, deduciendo que la negativa de separarse de su lado lo habría retrasado en sus presentaciones.

Actualmente, Travis Scott acaba de finalizar su tour Astroworld, además de estrenar la canción “Power is Power”, inspirada en la serie Game of Thrones, y realizada en colaboración con la cantante SZA y el rapero canadiense de origen etíope, The Weeknd.