Ruby Palomino opacó a ex chico reality con su potente voz [VIDEO]

En la reciente edición de ‘Mujeres al mando’, las conductoras de televisión Magdyel Ugaz, Jazmín Pinedo y Karen Schwarz moderaron un “versus de canto” en el que participaron Alexis Descalzo, Renzo Spraggon, Ruby Palomino y Giani Mendez.

Los primeros en participar del desafío fueron el modelo y Ruby Palomino. Como era de esperar, la exconcursante de ‘La Voz Perú’ y ‘Los 4 finalistas’ se impuso al Alexis Descalzo, quien también es cantante.

Cuando la producción de ‘Mujeres al mando’ pusieron las pistas de “Aguajal” y “Cholo Soy”, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ se mostró un poco perdido. Por lo que pidió que le pongan una canción de Maluma, debido a que él está más identificado con el reggaetón.

El programa de Latina aceptó su pedido y puso la pista de “Felices los 4”, pegajoso tema del colombiano Maluma. Sin embargo, el ex chico reality no dio la talla.

Si bien por momentos sonó “entonado”, Alexis Descalzo fue la burla de muchos cuando no pudo sostener una nota alta y soltó un “gallo” (es decir, desafinó).

¿Alexis Descalzo, el Maluma peruano?

Alexis Descalzo se hizo conocido por su participación en programas como ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, sin embargo el modelo quiso dejar de ser un chico reality para convertirse en un cantante.

Luego de una gira internacional por México, Alexis Descalzo logró que parte de la prensa mexicana se interese en su carrera, tanto así que le propusieron ser protagonista de la portada de una conocida revista.

A través de las redes sociales se dio a conocer las fotografías de lo que fue la sesión de fotos a Alexis, quien en la entrevista dio detalles sobre su nueva faceta musical y lo que le significó su estadía en México.

“Hace unas semanas me escribieron y enviaron unas preguntas, las contesté pero no imaginé que era para una portada. Esas fotos las hice en Lima, pero nunca las mostré, decidí enviarlas y me di con la sorpresa”, explicó Alexis Descalzo.

Lo que llamó la atención fue el titular de la portada donde comparan al peruano con un cantante colombiano. “Alexis Descalzo, ¿el nuevo Maluma?”, se lee en la revista Ajá.