Louis Tomlinson rompe su silencio tras muerte de su hermana [VIDEO]

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, se pronunció por primera vez sobre la muerte de su hermana Félicité Tomlinson en marzo pasado.

El cantante rompió su silencio a través de su cuenta oficial de Twitter para enviar un conmovedor mensaje a un mes del deceso de su hermana.

"Quería agradecerles a todos por sus hermosas palabras durante las últimas semanas", expresó en la antes citada red social.

Además, demostró que ya se encuentra mucho más estable emocionalmente al contarles a todos sus seguidores que ya retomó las actividades relacionadas a su carrera como artista. "De vuelta en el estudio hoy para grabar algo que escribí hace unos meses. Enviándoles un montón de cariño”, agregó Louis Tomlinson en la publicación.

Recordemos que Félicité Tomlinson, de 18 años, perdió la vida a causa de un paro cardíaco en Earls Court, Londres, Inglaterra. La joven trabajaba como modelo e influencer.

Aquella vez, los familiares de Félicité descartaron que la modelo tuviera algún problema cardíaco y aseguraron que no mostró señales de tener problemas, pues afirmaron que incluso había dejado de fumar y beber. De acuerdo a informaciones difundidas por medios internacionales, la influencer colapsó en su departamento de Londres por lo que un amigo suyo, quien se encontraba presente, llamó a la ambulancia, aunque finalmente no pudieron salvarla.

El fallecimiento de la hermana del excantante de One Direction sucedió tan solo dos años después de que su madre, Johannah Deakin, muriera por leucemia el 7 de diciembre de 2016 a los 43 años. A raíz de la devastadora noticia del deceso de su progenitora, Louis Tomlinson lanzó una emotiva canción a la cual tituló ‘Two of Us'.