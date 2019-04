Ariana Grande reunió a NSYNC en el Coachella 2019 [VIDEO]

La cantante Ariana Grande fue la responsable de cerrar la reciente edición del Coachella 2019, donde tuvo como invitados especiales a NSYNC, Nicki Minaj y Diddy.



Dueña de una de las mejores voces de su generación y convertida ya en un máximo referente del pop mundial a sus 25 años, Grande comenzó a capela su concierto con "Raindrops (an angel cried)" antes de soltar su primer as de la noche, "God is a woman".

La primera gran sorpresa de la presentación de Ariana Grande fue la aparición de NSYNC, sin Justin Timberlake, que regalaron una buena dosis de nostalgia con temas como "Tearin' Up My Heart".

Y mientras Ariana Grande se anotaba otro buen tanto con "Side to Side" se subió al escenario Nicki Minaj, quien además de sumarse a esa canción se animó con "Bang Bang".



Además, la artista contó con la colaboración de raperos como Mase y Diddy, que rindieron tributo a su compañero de aventuras de hip-hop The Notorious B.I.G. interpretando "Mo Money Mo Problems".

Coachella culminó tres días con mucho sabor hispano, ya que por sus escenarios pasaron artistas latinos como J Balvin, Rosalía, Mon Laferte, Javiera Mena o Los Tucanes de Tijuana, e incluso hubo algunas actuaciones sorpresa como las de Ozuna, Cardi B y Selena Gomez cantando "Taki Taki". Con información de EFE.

Integrantes de NSYNC compartieron fotos de su reencuentro

Chris Kirkpatrick se mostró emocionado de su reencuentro con NSYNC y compartió una foto juntos a sus colegas y Ariana Grande.

El cantante Joey Fatone también se mostró emocionado por esta reunión musical y publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram.