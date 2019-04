Cantante de Piso 21 se casa y comparte exclusiva postal de su boda en Instagram [VIDEO]

David Escobar Gallegos, integrante de la agrupación de latin pop y reggaetón Piso 21, más conocido como 'Dim' y la actriz Danielle Arciniegas unieron sus vidas en matrimonio el pasado sábado en una lujosa boda en Llanogrande, Antioquia en Colombia. El artista celebró en Instagram con una conmovedora publicación.

En setiembre del año pasado, los artistas comunicaron a través de sus redes sociales que se habían casado por civil; sin embargo, ahora decidieron darse el sí en una ceremonia religiosa para reafirmar su amor.

Durante la ceremonia, la pareja estuvo acompañada por los miembros de Piso 21: Pablo Mejía, Juan David Huertas mejor conocido como 'el Profe' y Lorduy, y por 'Llane', el exintegrante del grupo. Además, estuvieron presentes celebridades como como Laura Acuña, Daniela Ospina, Carolina Soto y Sebastián Villalobos.

Piso 21 ofreció una presentación para los recién casados en el evento, pero uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Daniela Arcienegas se sentó al piano para dedicarle a su esposo la pieza musical 'All of me' de John Legend.

A través de su cuenta oficial de Instagram, 'Dim' publicó un emotivo mensaje para anunciar que se había casado. “Gracias por tu amor que día a día sorprende”, escribió el cantante.

Los invitados también compartieron en sus redes sociales los momentos que vivieron durante la celebración por el matrimonio de los artistas. Uno de ellos fue la presentadora Carolina Soto, quien utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo la pasaron durante la celebración.

'Dim' y Danielle Arciniegas llevan varios años de relación y producto de ese amor tuvieron una hija a la que le pusieron por nombre Ella.