Stephanie Cayo seduce a fans con osado bikinazo desde México [VIDEO]

La actriz Stephanie Cayo sigue conquistando al mundo con su belleza y su indiscutible talento. Esta vez, la guapa actriz peruana viene siendo el centro de atención en Instagram al compartir sexys fotos en bikini.

Según reportó la propia actriz, ella se encuentra de vacaciones junto a su esposo Chad Campbell y se hospedaron en una paradisiaca playa de México.

"Este lugar es tan hermoso que me escapo cada vez que puedo a recargar energía para lo que viene. Es un lugar donde de verdad mi mente para un poco. Además de comer muchos tacos (sigo disimulando los postres). Seis meses sin ir al gimnasio, pero no puedo abusar, hoy empiezo rutina de ejercicio", fue la descripción de una de las instantáneas.

"No, nada aquí casual tratando de no soltar la panza después de todos los tacos que me he comido", agregó Stephanie Cayo en otro post de Instagram.

Pese a que la actriz recalcó que había subido de peso en estos últimos meses, las fotografías reflejaron a una Stephanie Cayo en muy buen estado físico.

Los fans de la actriz de 'Club de Cuervos' se pronunciaron en la sección comentarios y solo tuvieron halagos para la actriz nacional, quien es dueña de una envidiable silueta.

"Sensual, talentosa, fascinante y delicia de mujer", "Eres hermosa, y ni necesitas entrenar, pero sí cuidar tu alimentación, aunque a veces es difícil" y "Estoy eternamente enamorado de esta bella mujer", se pudo leer entre los comentarios.

En otra instantánea, se logró ver a Stephanie Cayo junto a su esposo Chad Campbell, ambos se lucieron muy cariñosos y hasta protagonizaron un beso.

Stephanie Cayo y su mágica boda con Chad Campbell