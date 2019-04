Mónica Sánchez y Tatiana Astengo se dicen sus "verdades" en televisión

Las actrices peruanas Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, en sus papeles de ‘Malena’ y Elvira’ en ‘De vuelta al barrio', respectivamente, llegan a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ para enfrentarse por convertirse en la mejor cocinera.

Antes del programa que se emitirá este domingo 14 de abril, a las 7:00 p.m., por América Televisión, las actrices de ‘De vuelta al barrio’ hablaron una mal de la otra, en el tema de la cocina.

Al ser consultada sobre el platillo de Mónica Sánchez, la actriz que dio vida a ‘Reina Pachas’ en Al fondo hay sitio expresó: “Malísimo, el pescado estaba crudo. Desaprobada la comida de Mónica”, expresó la actriz que una vez encarna a una mala mujer en una serie peruana.

La misma pregunta se le hizo a Mónica Sánchez sobre su colega. “En su casa sabrá cocinar, porque en ‘Mi mamá cocina’ no la hemos podido apreciar. Su carne estaba cruda y el plátano muy frito. Ella dice que mi pescado estaba crudo, pero no es cierto, me pasé un poquito de condimento, nomás”, dijo la actriz que dio vida a la popular ‘Charito’ en la serie anterior de Efraín Aguilar.

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo son enemigas en 'De vuelta al barrio'

Tatiana Astengo se confiesa antes de programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’

¿Qué tal la experiencia de participar en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’?

Yo pensé que la iba a pasar peor porque no sabía qué plato me tocaría preparar, pero estuvo bien, estuvo divertido. Además, aprendí a preparar a la rápida un plato nuevo, es que la mamá que me guió me dio indicaciones precisas y yo resolví con la presión del tiempo porque sé cocinar.

¿Haz conquistado por el estómago?

No me interesa conquistar a nadie, ni por el estómago ni de ninguna otra manera. Hay que conquistarse a uno, primero.

¿Cómo te sientes en De vuelta al barrio?

Estamos muy contentos todos, hemos tenido la gran noticia de que nos ha ido muy bien en el estreno y estamos muy animados porque los capítulos que se vienen estarán aún mejores. Espero mucho juego, diversión, exploración, hacer cosas diferentes para el público.

¿Qué piensas de Elvira, tu personaje?

Para mí Elvira no es una villana, quizá la gente la vea así pero para mí no lo es, para mí ella viene a reclamar lo que le pertenece y cuando uno reclama lo que le pertenece no es villana; es la mirada de la otra parte.

¿Y qué proyectos se vienen?

Haré una película, "Nobleza obliga", que se estrenará este año, supongo.

Mónica Sánchez se confiesa antes de programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’

¿Cómo te sentiste durante las grabaciones de Mi mamá cocina mejor que la tuya?

Fue mi segunda vez en esta cocina pero la sentí como de estreno porque estuve sola, la vez pasada llegué con Pichón y Mamá Rosa. Yo fui un poco a divertirme más que a cocinar, pero debo reconocer que en el camino aprendí varios tips de cocina. Resultó divertido y didáctico.

¿Cómo es tu relación con la cocina?

No cocino de manera habitual, si tengo que hacerlo lo hago, y no siento ninguna culpa al respecto. Eso sí, soy una muy buena comensal, me encanta que me cocinen y me encanta probar cosas nuevas.

¿Y cómo te sentiste con ‘tu mamá’ por un día?

Paty, la mami que me tocó, me encantó porque es una excelente maestra, ella le enseña cocina a niños con habilidades especiales, su historia me inspiró mucho. Es importante que la gente sepa que muchas personas anónimas tienen una misión y un corazón enorme.

¿Cuál es tu misión?

Ser una persona pública me ha ayudado bastante a apoyar causas sociales, pero esto es algo que he hecho siempre. Me criaron así, me criaron para que me importe lo que pasa en mi país, para que mis sueños y proyectos personales estén ligados al devenir de mi país. Desde chica, mis padres me han sensibilizado mucho sobre la idea de estar al servicio de otros, de ayudar a otros. Me interesan especialmente las causas ligadas a los niños y a las mujeres, que considero son la parte de la población más vulnerable de nuestro país.

¿La política te interesa?

La de cargo público, no, pero política podemos hacer todos desde cualquier posición. Me interesa estar conectada con la responsabilidad y el poder que tenemos como sociedad civil. Desde donde estemos podemos sumar y apostar para construir un mejor país.

Cambiando de tema, ¿cómo te sientes en esta nueva temporada de De vuelta al barrio?

Estamos felices con la acogida del público, hemos empezado esta temporada recargados, la serie se ha afinado en todas sus áreas, en la post producción, los ingresos están sumando, es una historia más potente, con la comedia más arriba, con más intriga… la serie llegó a su punto.

¿Qué se viene para Malena, tu personaje?

Se viene un año interesantísimo para Malena, se le vienen un montón de cosas. Malena tenía una versión de su vida que ahora podría cambiar por completo, además la cosa con Pichón se ha enfriado un poco, le van a voltear el mundo de cabeza, así que ella no estará aburrida esta temporada.

¿Y Mónica cómo está?, ¿cómo van tus días?

Yo estoy bastante centrada y tranquila, mi vida está como yo quiero que esté, estoy dedicada a ponerle energía y a divertirme en el trabajo, y en mi vida familiar, a ver crecer a mis hijas con amor y con orgullo, me siento muy orgullosa de ellas. Estoy muy contenta por lo que la vida en lo personal y profesional me ha regalado, y no tengo más que agradecer y celebrar, y siempre lo hago con una buena copa de vino en la mano.

¿Hasta cuándo te quedarás en la televisión?

Llevo once años sin parar y por ahora no tengo previsto hacerlo, cada cosa tiene su ciclo y esta serie está entrando a una linda etapa, así que ahí estaremos mientras el público nos acompañe. En algún momento, más adelante, sí quiero hacer una pausa a la televisión para dedicarme a otras cosas.

¿En qué otros proyectos te encuentras?

En paralelo quiero volver al teatro, y voy a hacer una película en julio, una versión criolla y de comedia de Romeo y Julieta, en la que yo seré Julieta y Miguel Iza será Romeo. Ya les iré contando.

Por último, ¿cómo haces para estar tan regia?

No hay secretos, tengo un padre que era naturista y desde chiquita me enseñó a comer bien y sano, tomo mucho líquido, hago deporte, duermo bien. Es cuidado, disciplina, vida sana y corazón contento, y luego la vida te lo agradecerá.