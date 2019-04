Mónica Sánchez, será Julieta, en una versión criolla para el cine

Mónica Sánchez, estará este domingo en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', donde junto a Tatiana Astengo, protagonizarán una amena competencia. "Fue mi segunda vez en esta cocina pero la sentí como de estreno porque estuve sola, la vez pasada llegué con Pichón y Mamá Rosa. Yo fui un poco a divertirme más que a cocinar, pero debo reconocer que en el camino aprendí varios tips de cocina. Resultó divertido y didáctico", dijo la actriz, añadiendo que su relación con la cocina no es muy cercana. "No cocino de manera habitual, si tengo que hacerlo lo hago, y no siento ninguna culpa al respecto. Eso sí, soy una muy buena comensal, me encanta que me cocinen y me encanta probar cosas nuevas".

Al término de la grabación, se le preguntó cuál era su misión y respondió: "Ser una persona pública me ha ayudado bastante a apoyar causas sociales, pero esto es algo que he hecho siempre. Me criaron así, me criaron para que me importe lo que pasa en mi país, para que mis sueños y proyectos personales estén ligados al devenir de mi país. Desde chica, mis padres me han sensibilizado mucho sobre la idea de estar al servicio de otros, de ayudar a otros. Me interesan especialmente las causas ligadas a los niños y a las mujeres, que considero son la parte de la población más vulnerable de nuestro país".

Siempre activa en sus redes sociales, Mónica revela que no le interesa un cargo público. "Pero política podemos hacer todos desde cualquier posición. Me interesa estar conectada con la responsabilidad y el poder que tenemos como sociedad civil. Desde donde estemos podemos sumar y apostar para construir un mejor país. De otro lado, comentó que quiere volver al teatro y que regresará al cine en una versión moderna de comedia de Romero y Julieta. "Miguel Iza será Romeo. El rodaje se inicia en julio", reveló entusiasta.